Nacho: "Yo no hubiera pitado el penalti a Cristiano, salieron beneficiados"

Nacho Fernández, defensa de la selección española, calificó este sábado el partido contra Portugal, con un empate a tres en el estreno del Mundial 2018, como "un golpe encima de la mesa" del equipo, después de una semana "complicada", al tiempo que remarcó que su conjunto "nunca" ha tenido "dudas".

"Venimos de una semana complicada. El equipo demostró carácter y fuerza en momentos muy complicados. Nos vamos contentos por eso. Dimos un golpe encima de la mesa (ante Portugal)", expuso en rueda de prensa en el cuartel general del equipo en la ciudad rusa de Krasnodar, horas después del 3-3 contra el combinado luso en Sochi.

"Es un empate positivo. El equipo se va con confianza, sabiendo que merecimos más. El equipo volvió a su forma de juego, dentro del campo nos sentimos muy cómodos, sobre todo en la segunda parte, y el punto nos ha sabido a poco, pero si ves todo el partido el equipo se va muy contento, el míster también y lo único que hicimos es coger confianza para el siguiente encuentro", continuó el defensa.

"Nunca hemos tenido dudas, pero al final somos personas. Ha sido una semana complicada y quieras o no este tipo de cosas al final se te pasan por la cabeza siempre (en referencia a la destitución de Julen Lopetegui). Somos profesionales, estamos preparados para este tipo de cosas, los jugadores que estamos aquí ya hemos pasado muchas cosas en nuestra vida y estamos curados de espanto", añadió.

En ese sentido, recalcó que su equipo dio "la cara contra Portugal" y reafirmó la mentalidad del grupo: "Te puedo asegurar que si alguien confía en nosotros somos nosotros mismos. Necesitamos un país unido, no sólo nosotros, sino periodistas, amigos, familias y todo un país unido. Queremos luchar por un sueño y cuando salga bien todos queremos estar en el mismo barco".

Nacho explicó que la adaptación a Fernando Hierro, el seleccionador desde el pasado miércoles, ha sido "fácil": "Ha sido capitán de la selección, capitán del Real Madrid, y con eso se dice todo. Es un entrenador que lo ha vivido todo, tanto en su club como en la selección, y si alguien nos puede mostrar estos valores que conlleva representar a un país es Hierro. Es un orgullo tenerlo con nosotros, porque nos puede mostrar los valores de esta camiseta".

"Sinceramente no ha cambiado mucho (de Lopetegui a Hierro). Fernando es verdad que no estaba antes dentro del cuerpo técnico, pero estaba muy cerca. Él mismo lo dijo que no nos íbamos a volver locos. Llevamos dos años preparando el Mundial de una forma y él ha querido continuar con el trabajo para no volvernos locos", abundó.

También expresó que "tácticamente" no ha habido ninguna variación respecto a la era Lopetegui.

"Más o menos ha hecho lo que iba a hacer Julen. Ahora tenemos más días e imagino que tendrá más tiempo de plasmar sus ideas. El equipo está preparado para todo tipo de tácticas y sistemas. Tenemos jugadores para jugar de cualquier forma y eso es primordial en una competición como ésta", afirmó.

En el partido ante Portugal, Nacho cometió el penalti del 1-0 de Portugal.

"Son acciones muy rápidas, en minutos del partido que a lo mejor no te pilla metido del todo. Creo que hay un poco de contacto con Cristiano, es una jugada muy rápida, acaba de comenzar el partido y para el árbitro es muy complicado", explicó de la jugada.

"Yo como defensa no lo habría pitado, pero Cristiano y el árbitro pensarían lo contrario. Es una jugada muy rápida", apuntó el defensa, que luego marcó el gol del 2-3 con una preciosa volea.

"Tuve la suerte de sobreponerme al fallo del penalti. Estoy muy feliz de marcar este gol con esta camiseta, el primero con la selección. La lástima es que nos fuimos con mal sabor de boca por este empate, pero orgullosos del juego mostrado".

El 3-3 mantiene el grupo abierto, con Irán al frente del cuarteto por su triunfo contra Marruecos (0-1) y con, a priori, la pelea por el liderato entre España y Portugal pendiente de los goles que sean capaces de marcarles a sus dos compañeros del grupo.

"En los dos últimos amistosos quizá no hemos marcado muchos goles, pero a esta selección si algo no le ha faltado es el gol. Confiamos mucho en nosotros, en la gente que tenemos arriba. Ahora llega un partido importante. La confianza en nosotros mismos es máxima. Queremos hacer un gran partido contra Irán. No hay relajación. Vamos sin confianzas y estamos a tope", aseguró.

Para ese duelo estará ya listo Dani Carvajal.

"El otro día hizo el entrenamiento completo, va evolucionando muy bien, ya conocemos a Carvajal que quería estar cuanto antes y me imagino que estará a disposición del entrenador. Luego ya veremos qué es lo que decide Fernando Hierro", dijo Nacho.

El defensa también destacó las cualidades de David de Gea y remarcó que "nadie duda" de él y "él no duda de sí mismo", después del error del guardameta en el segundo gol del partido del estreno en el Mundial 2018 de su selección contra Portugal (3-3).

"A De Gea lo veo bien, sabe el error que cometió. Los jugadores estamos expuestos. De Gea es de categoría mundial y es una suerte tenerle con nosotros. Nadie duda de él y él no duda de sí mismo. Cometió un error, pero nos va a dar mucho en el futuro", valoró el futbolista del Real Madrid en rueda de prensa en Krasnodar.