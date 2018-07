Nairo Quintana: "Froome está muy fuerte, no nos podemos descuidar"

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar) ha logrado mantener el maillot rojo de líder de la 71 Vuelta a España, aunque en la undécima etapa se ha visto superado por su rival más directo, el británico Chris Froome (Sky), del que ha dicho que "está muy fuerte", por lo que su equipo no se puede "descuidar".

"En la etapa me he encontrado bien, pero Froome ha sido más rápido que yo en los últimos metros y me ha ganado la etapa, aunque hemos entrado juntos", ha manifestado tras finalizar en la cima cántabra de Peña Cabarga.

"Ahora van a venir etapas muy duras en las que va a haber mucho espectáculo y mucha guerra", ha explicado.

El de Boyacá ha asegurado que su rival más directo en la lucha por el liderato "tiene muchas estrategias y es difícil saber lo que va a hacer".

"Nosotros también tenemos diferentes estrategias, pero debemos tener cuidado con él porque es el rival más directo. Vamos a esperar a las etapas más largas y duras para ver como está", ha afirmado.

Quintana, sobre la polémica por el uso de los potenciómetros en competición, ha reconocido que las tecnologías han avanzado y son "muy buenos pero han quitado espectáculo" por ello ha abogado que a lo mejor se debería "limitar su uso en competición".