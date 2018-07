Nairo Quintana confirma que correrá Tour y Giro en 2017

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) confirmó que en 2017 hará tanto Giro de Italia como Tour de Francia, aunque "el objetivo" es la carrera francesa, por lo que la Vuelta a España, donde es el actual ganador, no está en sus "planes" de cara a un año donde espera mejorar "la mejor temporada" de su carrera. "Vamos a correr parte de enero y febrero en España, regresaré a preparar el Giro y luego el Tour. No vamos a San Juan, en América correremos poco", confesó Quintana en una entrevista al diario colombiano 'El Tiempo'.

El ganador de la Vuelta reiteró que lo tiene "ya definido todo", aunque que a la 'corsa rosa' irá a "intentar hacerlo bien, pero con el objetivo de salir en buenas condiciones de esa carrera para afrontar el Tour". En este sentido, que sea la edición centenaria de la 'grande' italiana ha provocado que se haya "atrevido a hacerlo". "Será una fecha especial, una conmemoración ideal para celebrarla. Ya lo ganamos, y por qué no volverlo a hacer en el 2017", admitió.

Del Tour, cree que cuenta con un recorrido "particular". "Tiene un poco menos de montaña que los otros años, pero habrá más invitados aspirando al podio. Habrá más lucha y lo bueno es que no hay demasiada contrarreloj, y eso es bueno porque no nos sacarán mucho tiempo. El objetivo es el Tour, vamos a afrontar el Giro con mucho carácter, decisión y con un gran equipo, a ver qué podemos hacer. Nos hace ilusión ganarlo, pero tenemos un compromiso con el Tour", aseguró Quintana sobre la posibilidad de pelear por un doblete que no se consigue desde Pantani en 1998.

Y el optar por Giro y Tour hará que la Vuelta no esté "en los planes" pese a ser el actual campeón. "Es que haremos Giro, Tour y es difícil hacer la ronda con todo ese desgaste que vamos a tener. Con el Giro y el Tour es más que suficiente", recordó.