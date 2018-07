FUE ATROPELLADO POR UN CAMIÓN La muerte de Michele Scarponi deja consternado al mundo del ciclismo La muerte de Michele Scarponi, atropellado por un camión en un accidente de tráfico mientras se entrenaba, ha dejado muy tocado al mundo del ciclismo. El corredor, ganador del Giro en 2011, era muy querido en el pelotón, y Contador y Valverde, en Twitter, afirman estar "sin palabras". redacción | Madrid | Actualizado el 17/07/2018 a las 13:40 horas

Paralizado y sin palabras ante la noticia sobre el atropello a Scarponi,gran persona y siempre con una sonrisa contagiosa.D.E.P amigo. — Alberto Contador (@albertocontador) 22 de abril de 2017

Sin palabras. Se marcha una gran persona y un gran ciclista. DEP Michele Scarponi. — alejandro valverde (@alejanvalverde) 22 de abril de 2017

Día triste para el ciclismo, se va un gran ciclista y la alegría del grupo, descansa en paz Scarpa. @AstanaTeam pic.twitter.com/j4p1tZd3NU — NairoQuinCo (@NairoQuinCo) 22 de abril de 2017

No me lo puedo creer ! Una de las mejores personas que he conocido en este deporte ! Imposible !!! D.E.P. Michele Scarponi — jose joaquin rojas (@jjrojillas) 22 de abril de 2017

Toda la familia de La Vuelta está conmocionada por la trágica muerte de Michele Scarponi. Descanse en paz. — Vuelta a España (@lavuelta) 22 de abril de 2017

De las personas que pasan por tu vida y dejan huella, de los que no se olvidan. DEP Scarpa. — Joaquim Rodríguez (@PuritoRodriguez) 22 de abril de 2017

Non lo so , non c'è la faccio ! Non ho parole amico mio... — Vincenzo Nibali (@vincenzonibali) 22 de abril de 2017

Conmocionados por el trágico fallecimiento de Michele Scarponi. Sin duda, la simpatía por naturaleza en el ciclismo. Descansa en paz. pic.twitter.com/DsC79nJ0yo — Movistar Team (@Movistar_Team) 22 de abril de 2017

This is a tragedy too big to be written. Here is the official press release of the Astana Pro Team https://t.co/TDNc6MkkD1 Ciao Michele. — Astana Proteam (@AstanaTeam) 22 de abril de 2017

A tragic accident took you away from us. You will always be in our hearts and on our roads. Ciao Michele pic.twitter.com/GU5SJHtSYr — Giro d'Italia (@giroditalia) 22 de abril de 2017