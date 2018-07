Marcel Kittel logra el repóker de victorias en la undécima etapa del Tour de Francia y Froome se mantiene líder

El alemán Marcel Kittel sumó hoy su quinta victoria en esta edición del Tour de Francia, la decimocuarta en total, tras imponerse sin problemas en el esprint de Pau, en una etapa en la que no hubo cambios en la general, liderada por el británico Chris Froome.

El germano del Quick Steep volvió a demostrar que no tiene rival en las llegadas agrupadas y con su jersey verde de la regularidad se impuso al holandés Dylan Groenewegen, del Lotto Jumbo, y al noruego Edvald Boasson Hagen, del Dimension Data.

Con este triunfo, Kittel suma ya más victorias de etapa que las cuatro que había conseguido en 2014, su récord.

Los favoritos para la general superaron la etapa sin problemas, con Froome con 18 segundos de renta sobre el italiano Fabio Aru, 51 con el francés Romain Bardet y 55 con el italiano Rigoberto Urán.

El español Alberto Contador, que está distanciado en la general, sufrió dos caídas en la jornada.

