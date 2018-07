Marcel Kittel logra la décima etapa del Tour de Francia y Froome se mantiene líder

El alemán Marcel Kittel, de Quick Step, se convirtió en Bergerac en el auténtico "Tirano" del esprint en la presente edición del Tour al anotarse su cuarta victoria en una jornada tranquila, de transición, que no varió la general, con el británico Chris Froome al frente.

Kittel, de 29 años, abrillantó su maillot verde con absoluta superioridad, como corresponde al actual rey de las llegadas masivas, esta vez por delante de su compatriota John Degenkolb (Trek) y del holandés Dylan Groenewegen (Lotto Jumbo). Todos con un tiempo de 4h.01.00, a una media de 44 por hora.

Le Top 1⃣0⃣ de l'étape 1⃣0⃣ ! / Here is the Top 1⃣0⃣ of this stage 1⃣0⃣ ! #TDF2017 pic.twitter.com/mpJLJqj8Io