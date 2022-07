Juanpe López da sus favoritos para el Tour: "Pogacar y Roglic están a un nivel estratosférico"

Juanpe López se erige como una de las grandes bazas del ciclismo español esta temporada después de sus diez etapas portando la 'Maglia Rosa' en el último Giro de Italia. No estará en el Tour de Francia, que ha comenzado este viernes, pero tras superar unos problemas de salud, prepara con ganas la Vuelta a España.

El lebrijano no pierde de vista desde Sierra Nevada la actualidad de su deporte y pronostica a Pogacar y Roglic como favoritos para ganar en Francia. "Están a un nivel estratosférico, pero Jumbo es un equipazo y si juegan bien sus cartas se lo pueden poner muy complicado".

Tras ser nombrado mejor ciclista joven del Giro no ha llegado a tiempo para preparar el Tour, aunque reconoce que no es su prueba favorita. "Es una carrera que me gusta, pero de las tres grandes me hacen más ilusión La Vuelta y el Giro".

Pero el ciclismo no es lo único que da alegrías a López, abiertamente reconocido bético. Tras una temporada en la que ha disfrutado mucho con su equipo espera una temporada buena y que nos de muchas alegrías.