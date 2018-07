Choque de objetivos europeos entre Atlético y Villarreal en El Madrigal

El Atlético de Madrid continuará su camino en busca de la tercera plaza visitando en El Madrigal a un Villarreal plagado de bajas y en sequía de victorias del que no se fía un conjunto colchonero que trata de continuar reconciliándose consigo mismo tras la eliminación en Liga de Campeones ante el Real Madrid, encomendándose a un Griezmann en pleno idilio con el gol (desde las 22:00 horas; síguelo en Radioestadio). Huérfanos de los objetivos de la pasada temporada, los del 'Cholo' Simeone tratarán de sumar su sexta victoria en siete encuentros para pelear por el tercer puesto, ante lo que deberán visitar a un rival que puso fin al año y medio sin derrotas ligueras en el Calderón, en un estadio en el que históricamente han caído en el 50% de sus visitas.

Para ello, Simeone, que cumple su partido 200 al frente del Atlético, se encomendará al estado de gracia de Antoine Griezmann, cuyas cifras anotadoras en la Liga BBVA solo son superadas por Cristiano Ronaldo (39) y Messi (35), ya que el galo ha anotado 22 goles, 16 de ellos en 2015, y 19 en los últimos cuatro meses, sumando el 'hat-trick' de San Mamés. La racha, interrumpida en marzo, ya que no anotó ningún tanto en el mes más complicado del equipo (con tres empates ante Sevilla, Valencia y Espanyol, además de la victoria ante el Getafe), se reanudó en abril, acumulando 8 goles en los últimos 5 partidos y 3 dobletes consecutivos (Elche, Deportivo y Málaga).

Conscientes de que la racha del francés puede acabar en cualquier momento, la mayor preocupación reside actualmente en que sus parejas de baile habituales, Mario Mandzukic y Fernando Torres, acumulan 13 partidos sin ver puerta, mientras que Raúl García puso fin a su sequía de dos meses y medio ante el Elche. Con la buena noticia para los rojiblancos de la recuperación de Siqueira, que no pudo terminar el último encuentro en el Calderón por problemas de tobillo, Simeone ha decidido que Raúl Jiménez y Ansaldi se queden en Madrid junto a Cani, ya que el Atlético no abonará el dinero que reclama la cláusula de su cesión, y no viajará a El Madrigal, el que fuera su estadio durante 8 años y medio.

Por su parte, el Villarreal apura las cinco jornadas que restan para el final de la temporada con la sensación de que esta edición de la Liga BBVA se le hace larga. Con seis puntos de ventaja sobre el Málaga, y trece por debajo del Sevilla, los de Marcelino García Toral afrontan la recta final plagados de bajas y en busca de no perder una plaza europeoa en la que han estado todo el año.

Bruno, Musacchio, Cheryshev y Giovani dos Santos son las bajas por lesión que acumula el 'Submarino Amarillo', que apenas se parece a aquel equipo que salió victorioso del Calderón (0-1, gol de Vietto, que permanece en duda para este partido) por los malabarismos a los que tiene que recurrir su técnico para continuar siendo competitivos, sobre todo en la zona de ataque. El encuentro de Anoeta (0-0) supuso la séptima jornada sin ganar (5 empates y 2 derrotas), con sólo un gol anotado a su favor, por lo que habría que remontarse al 8 de marzo para encontrar la última victoria del conjunto castellonense (4-1 al Celta), cuyo nivel ha caído en picado tras las eliminaciones de Copa del Rey y Europa League a manos de Barcelona y Sevilla.

Sin embargo, el regreso a El Madrigal del verdugo del descenso castellonense en 2012 (0-1, gol de Radamel Falcao) levanta aún ciertas ganas de venganza, puesto que fue la punta de lanza de una carambola que envió al Villarreal a la Liga Adelante, y tras el que sólo han podido ganar a los rojiblancos en el encuentro de ida (0-1).