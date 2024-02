Chapado advierte que Katir no es "elegible"

LEER MÁS El atleta español Mo Katir, suspendido provisionalmente por fallos de localización en los controles antidopaje

"Decir en primer lugar que como presidente de la RFEA estoy totalmente a favor de la lucha contra el dopaje, de aquellos deportistas que compiten de forma limpia y justa, y que estamos obligados a cumplir la normativa tanto en España como la de los marcos internacionales", expresó Chapado en una rueda de prensa donde estuvo acompañado por Ana Ballesteros, secretaria general de la RFEA.

El presidente recalcó que el caso concreto de Katir es "muy especial" e insistió en que está "en procedimiento", lo que le impide dar detalles . "Estamos en una primera fase de instrucción pese a que haya una sanción provisional, estamos sometidos a la confidencialidad y la RFEA va a actuar siempre dentro del marco legal", subrayó.

Chapado no olvida que "cuanto más nivel y éxito" tiene el implicado, como puede ser el caso del vigente subcampeón mundial de 5.000 metros, "la repercusión es más grande". "No podemos exigir a los atletas y entrenadores que cumplan la normativa y no cumplirla nosotros, tenemos que respetar el procedimiento y las valoraciones hacerlas al final, si no, sería precipitare y jugar con la especulación", indicó.

"Debemos tener una posición neutral en todo momento. Agradezco que su representante hiciese un comunicado antes de que la AIU diese a conocer la sanción. Me informó de la situación y me leyó la comunicación que iban a lanzar", manifestó el exatleta, que reiteró que su organismo debe "colaborar todo lo posible y respetar los procedimientos". "Si estuviéramos injiriendo alguien diría que estaríamos ayudando a los atletas", puntualizó.

El exsaltador no pudo revelar "nada" sobre las fechas en las que Katir no habría estado localizado, pero enumeró los pasos que la AIU da en estos casos. "Si hay una localización fallida la AIU identifica a la persona y le da un tiempo para alegaciones. Si el órgano de control entiende que no hay justificación le comunica al atleta, a su federación y a World Athletics que tiene un fallido", explicó.

El presidente de la RFEA no tiene "ni idea" si este expediente dejará a Katir sin competir el próximo verano en los Juegos Olímpicos de París debido a los "plazos jurídicos". Luego insistió, igual que hizo este miércoles su federación en una nota, que desde que aprobaron en 2017 unos criterios de elegibilidad si un atleta tiene "un expediente abierto por disciplina o dopaje no es elegible para la RFEA". "Si tiene una cautelar no es elegible hasta que haya una resolución definitiva", aseveró.