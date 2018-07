El Barcelona se queda fuera de la Final Four tras perder ante el Lokomotiv

EUROLIGA | LOKOMOTIV KUBAN 81 - 67 BARCELONA LASSA

No pudo ser para el Barcelona. Los de Xavi Pascual se han quedado fuera de la Final Four tras perder en Krasnodar ante el Lokomotiv por 81-67. En el último cuarto, en el que sólo anotaron cinco puntos, dilapidaron todo el trabajo hecho hasta el momento. La Final Four ya tiene a sus cuatro integrantes: Baskonia, Fenerbache, CSKA y Lokomotiv.