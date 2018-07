El Athletic vence al Córdoba y deja a los andaluces con pie y medio en Segunda

El Athletic derrotó al Córdoba en el Arcángel con un solitario gol de Beñat en un partido que deja a los andaluces con más de pie y medio en Segunda división. Los locales desperdiciaron hasta cuatro claras ocasiones de gol y ya sienten muy de cerca el fuego del infierno de la categoría de plata del fútbol español.



Los vascos fueron mejores en el comienzo. Con el cuero, pero sin encontrar el camino del gol. Así pues, no tardaron en llegar los primeros cánticos cordobeses contra Carlos González, presidente del club. Quizá fue eso lo que despertó a su equpo, que poco a poco empezaron a sentirse cómodos aunque seguían sin ser precisos con el pase. Eso sí, Florin tuvo una clara ocasión e Iraizoz se erigió en el héroe rojiblanco con una gran estirada a un remate de cabeza del punta rumano tras un corner.



El Athletic se quitó las legañas y comenzó a poner en apuros a Juan Carlos. Primero con San José, y luego con un cabezazo de Aduriz en el que el meta cordobés tuvo que sacar una gran mano para mandar el cuero al larguero. La contra del corner casi coge descolocados a los vascos, pero de nuevo Iraizoz respondió bien a un tiro de Fidel.



Cuando más empujaba el Córdoba, Pantic regaló el primer gol del partido. El serbio falló en la salida del balón que acabó en los pies de Beñat que se plantó en la frontal del área con la fortuna de que su disparo lo desvió a la red Deivid cuando intentaba despejar, lo que dejó sin capacidad de reacción a Juan Carlos.



Sólo habían transcurrido once minutos de la segunda parte y pese al palo del gol, el Córdoba no se vino abajo y Crespo tuvo el empate cinco minutos después, pero el central se vio solo en una arrancada y su disparo se fue fuera.



Mejor fue aún la ocasión que tendría minutos después Bebé, pero su disparo se marchó muy alto desde la frontal del área cuando se encontraba libre de marca. Un disparo defectuoso como el que también desperdició Fede Cartabia poco después para desesperar a la afición local que vio como otro balón se iba a las nubes, como del mismo modo se le acaba esta Primera división.