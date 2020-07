Arthur no se presenta a las pruebas de PCR y podría salir del Barcelona de forma inmediata

El centrocampista brasileño, Arthur Melo , ha vuelto a dejar una polémica en Can Barça . El jugador, que el próximo curso jugará en la Juve , negocia su salida.

Pese a que todo parecía que iba a acabar con final feliz, tras la pactada venta a la Juventus, con intercambio con Pjanic incluido, el brasileño Arthur Melo vuelve a ser protagonista de una nueva polémica.

No se ha presentado a la prueba de PCR, requisito más que necesario para volver a los entrenamientos y poder encarar la Champions.

Estamos por tanto ante una situación delicada con un jugador, que ya no había jugado en los últimos partidos y que su cabeza está claramente fuera de Can Barça. No obstante, el club está estudiando las medidas a tomar

De esta forma, sólo tendrá a 16 jugadores del primer equipo y únicamente podrá contar con Dembelé.