Ancelotti: "Xabi Alonso es de los pocos que piensan que Cristiano no va a ganar el Balón de Oro"

El entrenador del Real Madrid, se ha referido a la "opinión personal" de Xabi Alonso, que mostró su predilección por que algún jugador del Bayer Munich ganara el Balón de Oro, y ha asegurado que "es de los pocos que piensan que Cristiano no va a ganar", al tiempo que ha reivindicado que "no tiene sentido comparar a Casillas y Neuer".

Esta semana, Alonso apuntó en declaraciones a la prensa semana que desea que algún compañero del club bávaro conquiste el trofeo individual más importante del fútbol mundial y desveló que Neuer es "de lejos" el mejor portero con el que ha compartido vestuario.

"Lo he leído, es una opinión personal y no me gusta entrar en este tipo de declaraciones. Xabi es de los pocos que piensan que Cristiano Ronaldo no va a ganar el Balón de Oro. Yo tengo bastante claro que va a ser el ganador, pero es normal que Xabi pueda pensar esto porque Neuer es un compañero", recordó Ancelotti en rueda de prensa.

En este debate sobre el Balón de Oro, el italiano señaló que "cada uno expresa su opinión y puede decir lo que quiera" y dejó clara su impresión, que pasa por una opinión totalmente favorable a las posibilidades de Cristiano Ronaldo. "El año pasado hubo mucho debate, pero este año siendo objetivo es difícil pensar en otro que no sea Cristiano, ha ganado todos los premios individuales y colectivos. Hablemos del Balón de Oro del próximo año porque este año creo que no hay duda", reiteró el de Reggiolo.

Por último, el italiano descartó cualquier debate y se mostró diplomático a la hora de valorar a los guardametas titulares de Real Madrid y Bayern. "Estoy contento de tener un portero como Iker y Guardiola estará contento de tener uno como Neuer. La comparación no tiene mucho sentido, cada uno está contento con lo que tiene", concluyó.