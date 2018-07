Ancelotti: "Me sorprende que Di María no quiera jugar, lo importante ahora es el Málaga"

Carlo Ancelotti ha querido resaltar la importancia del partido ante el Málaga y dice que, aunque la Liga se resolverá en el último partido, confía en sus jugadores al tiempo que se ha mostrado sorprendido por que Di María dijera que prefiere no jugar en La Rosaleda para no ver una amarilla y perderse así el Clásico. "Si dijo eso me sorprende, porque el partido más importante para todos es el de mañana".

ISCO Y NACHO PODRÍAN PARTIR EN EL ONCE INICIAL

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha indicado en la rueda de prensa previa al duelo contra el Málaga que este es en el que están centrados y no piensan en el 'clásico' contra el Barcelona de la semana que viene.

"Tengo mucha confianza en la profesionalidad, en la seriedad y en el carácter de estos jugadores. Todo el mundo comprende que mañana es un partido importante, tanto como lo puede ser el partido del próximo domingo", declaró.

"Hemos dicho muchas veces que en este momento de la temporada todos los partidos importan lo mismo. No creo que haya relajación porque el equipo ha entrenado muy bien esta semana, muy concentrado. Hemos disfrutado bien esta semana del trabajo", agregó.

Transmitió la metáfora del león y la gacela

Ancelotti insistió en que sus hombres van a estar centrados y explicó la metáfora que les ha transmitido: "Hay una leyenda que habla de un león y una gacela. El león cuando se despierta por la mañana piensa en correr porque tiene que comer. Si no corre no puede cazar la gacela".

"La primera vez cuando se despierta el león piensa en correr y la gacela en lo mismo porque si no corre el león se la come. He dicho a los jugadores que no importa si cuando se despiertan por la mañana piensan en ser leones o gacelas, lo primero que tienen que pensar es en correr", añadió.

Preguntado sobre si los duelos ante el Málaga y el Barcelona podrían decidir el título de Liga, dijo: "No hemos hablado de esto. Mañana es un partido muy importante, tenemos que prepararlo muy bien contra un equipo que los últimos partidos lo ha hecho muy bien, ganando al Osasuna. Tiene confianza en mejorar, sobre todo contra nosotros. Los jugadores están de acuerdo en que la Liga estará sentenciada en el último partido de la temporada".

"No estamos hablando del Clásico en estos momentos. Tenemos un partido contra el Schalke en la Copa de Europa y en este sentido no hay problema, el equipo está muy focalizado en este encuentro y no piensa en otra cosa", reincidió.

En esa línea afirmó que no estudian un posible pinchazo de los azulgrana y el Atlético esta jornada ni el hecho de que ambos equipos se enfrenten en el tramo final de la temporada: "Tenemos esta pequeña ventaja y tenemos que afrontar el próximo partido bien para evitar esperar resultados".

El preparador transalpino trató también temas particulares. Es el caso de Di María, que planteó ante los medios la opción de no jugar en La Rosaleda para evitar ver la quinta cartulina amarilla: "Si ha dicho eso me sorprende porque no hay un partido más importante que otro. El partido más importante hoy para todos es el partido de mañana".

"Para mañana pondré el mejor equipo posible sin pensar en si al jugador le van a sacar la tarjeta y se va a perder un partido contra el Barcelona. Tengo confianza en toda la plantilla. Si Di María mañana juega y le sacan la tarjeta; no juega contra el Barcelona y juega otro jugador", agregó.

Isco podría jugar ante su exequipo

Uno de los posibles recambios del argentino sería Isco, para lo cual este último tendría que modificar su posición. Ancelotti, que ya comparó en el pasado su caso con el de Seedorf, cree que es cuestión de aclimatarse.

"Es un problema de costumbre. Acostumbrarse a jugar en esta posición, con todo lo que necesita esta posición en el campo, que es distinta. Puede ser un trabajo más importante defensivo. He hablado con Isco por la comparación con Seedorf, él estaba contento porque le gustaba cuando jugaba. He hablado con Seedorf y también está contento porque considera a Isco un buen jugador con un gran talento", subrayó.

"Estoy seguro de que Isco puede jugar bien en esta posición sin problema y ayudar al equipo. Lo mismo que Di María. No tenía costumbre de jugar en esta posición, si bien jugó algunas veces con la selección, pero ha encontrado la costumbre de jugar y lo está haciendo bien", completó.

Nacho, la otra baza para el lateral

En relación a la baja de Arbeloa en el lateral derecho, reconoció que Nacho podría ser la alternativa en ausencia de Carvajal.

"Tenemos que arreglar esto como lo hemos arreglado bien con la lesión de Khedira. Esta semana he trabajado como lateral derecho con Nacho, que puede hacerlo. Tiene calidad para jugar en todas las posiciones de la defensa. Como última posibilidad tenemos a Sergio Ramos, que lo ha hecho bien en el pasado. Pero como última posibilidad".

Además también hizo mención a la situación de Jesé, suplente en los duelos precedentes: "He hablado todos los días con él, está tranquilo. Comprende la situación. No sé cuánto tiempo puede jugar. Él no pide tiempo, está tranquilo, focalizado como todos".

"Todos los jugadores tienen que estar listos porque puede ser que en estos partidos jueguen solamente un minuto pero este sea el más importante de la temporada. Los jugadores han comprendido bien esto y quienes no han tenido mucho tiempo de juego en los últimos partidos están listos para jugar", continuó.

Por otro lado, se refirió a un posible cruce en cuartos de final de la Liga de Campeones contra su ex equipo, el París Saint Germain.

"Tengo buena relación con muchos jugadores de ellos, tengo un buen recuerdo. Sería un partido particular solo por este sentido. Es un equipo muy fuerte como creo que lo van a ser todos los equipos que lleguen a los cuartos de final de la Champions".