Carlo Ancelotti: "Si Benzema no juega, entenderá que es por una rotación"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha confirmado que hará cambios, también en la delantera, ante el Elche. Uno fijo volverá a ser Cristiano Ronaldo: "No necesita un descanso, en este momento le necesitamos al máximo", ha dicho.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha reconocido que "alguna rotación" va a hacer en el partido de este martes contra el Elche en el estadio Santiago Bernabéu, después de una goleada al Deportivo que ha calificado como "engañosa". Uno de los que no rotarán será Cristiano Ronaldo, al que cree que necesitan "al máximo".

Los cambios respecto al partido del pasado sábado en el once titular alcanzarán esta vez a la delantera. "Cambiaremos algo", ha respondido por si Chicharito Hernández, bigoleador en Riazor, podría entrar por Benzema. En cualquier caso, ha negado que esa decisión pudiera ser por falta de confianza en el francés: "Si Karim no juega mañana, entenderá que es por una rotación", ha explicado en la rueda de prensa.

"La plantilla comprende que hay muchos partidos y que una rotación es normal", ha afirmado, poniendo como ejemplo a Álvaro Arbeloa.

En el apartado de lesionados, ha confirmado que Pepe no ha recuperado de sus problemas en los isquiotibiales y que Sergio Ramos "tiene un problema en el pie del que puede recuperarse rápidamente", así que podrá contar con el andaluz con casi toda seguridad.

El que sigue siendo un fijo en su once es Cristiano Ronaldo, al que por ahora no tiene previsto dosificar. "Tiene una racha muy buena racha, no necesita un descanso. En este momento le necesitamos al máximo porque está a nivel 'top'", ha explicado. Sobre su posición en el campo, ha afirmado que el portugués debe "tener la libertad de hacer lo que su instinto le indique en el campo. "El cambio de posición entre los delanteros es bueno porque hace más imprevisible el ataque", ha añadido.

Ancelotti considera que su equipo ha "reaccionado bien" a los tropiezos con los que inició la temporada pero que el Elche será "otro examen" que deben afrontar "con buena actitud". "Es momento de examen, hemos pasado dos y necesitamos otro para consolidar nuestra confianza", ha valorado.

"El resultado contra el Deportivo fue bueno pero puede engañar, mostramos nuestra calidad pero tenemos que mejorar aspectos de juego", ha reconocido. Para el entrenador italiano, su equipo tiene a estas alturas "el mismo problema que el año pasado, aunque el nivel de juego ofensivo es mejor: necesitamos mejorar el aspecto defensivo". Uno de los recursos para ganar en "solidez" es Asier Illarramendi, como probó en Riazor cuando le dio entrada al terreno de juego.

También habló de otros dos jugadores en concreto. De Luka Modric ha asegurado que "va a mejorar". "Es sólo un problema físico porque llegó tarde después del Mundial; necesitamos tiempo para ponerle en la mejor condición", ha afirmado.

Respecto a Isco Alarcón, ha destacado que "no ha cambiado nada a nivel de confianza" respecto al año pasado, cuando comenzó como titular indiscutible. "Es muy joven y representa el futuro del Real Madrid pero hay mucha competitividad en la plantilla", ha valorado. "Son chicos con mucha profesionalidad y respetan las decisiones del entrenador y siempre están listos para jugar", ha añadido.

También ser refirió al mensaje de "unidad" que lanzó este domingo su presidente, Florentino Pérez, en la Asamblea General Ordinaria del club blanco, afirmando que "es algo muy importante" y que fue "una de las claves" que permitió la conquista de títulos la pasada campaña. Sobre Íker Casillas, se limitó a afirmar que "está muy bien" de cara a su reencuentro con el Bernabéu este martes.

Por último, Ancelotti ha opinado que ésta "será una Liga todavía más competitiva" que la pasada, destacando a equipos "competitivos" como el Valencia. "La cabeza de la tabla va a ser más abierta y con más equipos que el año pasado", ha augurado.