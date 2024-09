Urko Berrade: "Estamos en una nube"

El ciclista Urko Berrade se ha alzado este jueves con su primera victoria de etapa en la Vuelta a España con tan solo 26 años. El navarro que comparte equipo con Pablo Castrillo ha escrito su nombre en esta Vuelta debutando con una victoria, que junto a las dos de su compañero, hace que el equipo Kern Pharma sume tres etapas.

Tras la victoria, Urko se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Estamos en una nube, a esto nadie se acostumbra pero es un no parar. Hemos conseguido las victorias en muy pocas etapas". "Sabíamos que era etapa de fuga y apoyarse en el equipo es lo que ha marcado la diferencia".

Urko siempre recodará esta fecha como la de su primer triunfo, algo que ha conseguido gracias al apoyo de sus padres que estaban esperándole en la meta: "Escucho ahora ese momento y me emociono. Son muchos años que han creído en mí". "Ellos tienen una autocaravana e intentan ir a todos lados. Cuando los he visto en la salida he sentido algo especial de que podía ser un gran día", asegura.

"En el ciclismo desde muy joven tienes que tomar decisiones, es complicado. Mis amigos siempre me han apoyado aunque no estaba en el mismo punto que ellos", confiesa. El navarro ha recibido felicitaciones de todo tipo como la de su equipo, Osasuna: "Ojala ir a hacer el saque de honor de un partido". Y de Ben O'cconor, con el que ha coincidido en el podio: "Le he dicho tres días y ya lo tienes hecho", concluye.