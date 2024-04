La expareja de Edwin Arrieta habla de cómo era su relación: "Fue bastante complicada"

Este martes ha comenzado en Tailandia el juicio contra Daniel Sancho, acusado presuntamente de asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta durante un viaje al país asiático. En el juicio, que se alargará durante las próximas cuatro semanas y se celebrará a puerta cerrada, uno de los testigos clave es la ex pareja del asesinado.

El hombre ha atendido en exclusiva al programa 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3, donde ha explicado cómo fue su relación con Arrieta, en la que había amenazas, control, poder y drogas. "Tuvimos una relación amorosa, fue bastante complicada", ha dicho.

Cuenta que se conocieron en 2019 en un viaje a Colombia y que tras estar en contacto vía telefónica hasta que formalizaron su relación. Explica que fue él quien se mudó a Colombia y que era el propio Arrieta el que cubría unos gastos que ascendían a unos "cinco millones de pesos".

"Era una persona bastante posesiva, muy grosera. Quería manejar y controlar todo con el simple hecho del poder económico que él tenía (...) Fue siempre una persona muy déspota por esa parte. Todo lo que tenía, él lo quería comprar por medio del dinero", dice su expareja.

Cuenta, además, que "hubo descubrimientos de mensajes de texto, mentiras de que estaba en un sitio y estaba en otro, y por medio de eso tuvimos muchos problemas" que le hicieron, incluso, llegar a temer por su vida.

El abogado de la familia Arrieta anuncia acciones legales

Por su parte, Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia de Edwin Arrieta, ha anunciado que tomará acciones legales contra este hombre por este testimonio. "Creo que este señor poco sabe de cuando vino Arrieta a Tailandia, del viaje de Sancho ni de la relación de los dos. No aporta absolutamente nada al juicio", ha dicho en 'Y ahora Sonsoles'.

"Busca desacreditar, deslegitimar y atentar contra el honor y la dignidad de nuestro cliente. Tenemos el mandato expreso de seguir cualquier acción que atente contra la dignidad y el honor de nuestro cliente y mañana mismo voy a hablar con nuestro despacho de abogados en España por si hay que tomar alguna acción legal contra esta persona (...) Vamos a perseguir cualquier acción en España, en Tailandia o allá donde tengamos la capacidad legal", ha explicado Ospina.

"No se ni quién es esta persona, qué vinculo tenía con el señor Arrieta y me muestro molesto desde una perspectiva jurídica y humana de que la única escapatoria que tiene la defensa del señor Sancho es desacreditar y deslegitimar el honor de mi cliente. Por ahí no vamos a pasar, creo que es absolutamente intolerable", ha zanjado.