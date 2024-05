El papel de las organizaciones humanitarias en los conflictos globales

La agencia de las Naciones Unidas para los desplazados (ACNUR) ha confirmado que el mundo registra el mayor número de emergencias humanitarias de la última década. Actualmente, tenemos una guerra en Europa, la invasión de la franja de Gaza, misiles iraníes sobrevolando el cielo en dirección a Israel, conflictos bélicos en Yemen, Sudán o Birmania, cientos de miles de desplazados por culpa del cambio climático… Vivimos tiempos convulsos y, aunque cada crisis tenga sus particularidades, hay algo que todas ellas comparten y es que, con toda probabilidad, hay ONGs trabajando sobre el terreno para intentar ayudar a las víctimas.

De todas las emergencias activas, hay una que nos quita especialmente el sueño. Más de 35.000 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la invasión y muchas más podrían hacerlo si, como amenaza el gobierno de Netanyahu, se confirma el asalto final sobre el enclave de Rafah. Cada día actualizamos en este programa la situación sobre el terreno, pero hoy queremos ir más allá y conocer la realidad que se esconde tras esos números fríos, ¿cómo es la vida en la Franja? ¿Y cómo sería sin la presencia de los organismos humanitarios?

"Es desgarrador, dramático, muy desesperante y muy parecido a las fotos, estando ahí se siente la desesperación de la gente", asegura Sofia Piñero, enfermera de Médicos Sin Fronteras (MSF). Coinciden con ella sus compañeras Ruth Conde, "es de una magnitud inabarcable", y la psicóloga Amparo Villasmil, "lo que se encuentra en la calle es la destrucción, pero además unas condiciones de vida muy duras, con estrés, angustia, miradas tristes y eso, mucha mucha desesperación". El bloqueo israelí sobre la Franja ha dificultado enormemente el ingreso de ayuda humanitaria, aunque para Conde, lo que hace diferente a este conflicto es que "la gente no puede salir". El nivel de desesperación de la población local es tan grande que, según ha podido escuchar Villasmil en sus consultas, "para muchos la muerte es casi una liberación y sobrevivir es el reto más grande".

Lo que ocurre más allá de Gaza y Ucrania

En Más de Uno hemos querido acercarnos a otros conflictos que, a diferencia de Gaza, reciben mucha menos atención mediática. Es el caso de Sudán, donde se acaba de cumplir el primer aniversario de una guerra muy desconocida, pero responsable de la peor crisis de refugiados del continente africano. El coordinador de proyectos de Médicos sin Fronteras, Isaac Alcalde, ha sido testigo de este drama, "estamos hablando de más de 8 millones de desplazados por culpa de esa guerra que, para que se entienda fácil, es como si la población entera de Andalucía hubiera tenido que dejar sus casas en un espacio de pocos días". El conflicto entre el Ejército y la guerrilla sudanesa parece que está lejos de resolverse, pero lo que realmente está expulsando ahora a su población es el hambre, "de las mujeres embarazadas, casi el 40% estaban desnutrida y de los niños menores de 5 años, prácticamente un cuarto. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas lleva al menos desde mayo del año pasado sin poder distribuir comida en algunas zonas de Sudán con lo cual, esto no puede hacer más que empeorar. En las últimas semanas, la gente ya no huye necesariamente de la violencia, muchos huyen del hambre", apunta Alcalde.

Y de un conflicto olvidado, pasamos a otro que creíamos ya extinguido. Siria lleva 13 años en guerra y en Más de Uno hemos logrado hablar con el doctor Ejaz Ahmed, coordinador de la operación de Médicos del Mundo en el noreste del país, una región que el régimen de Barchar Al Assad todavía no controla y, por lo tanto, donde los enfrentamientos se siguen sucediendo y las autoridades no pueden garantizar los servicios básicos. Solo los 23 centros sanitarios que coordina Ahmed dan cobertura a un tercio de la población local, "la situación en Siria es cada día peor. El 40% de los hospitales de la región están parcial o totalmente destruidos y a todos les faltan material y médicos. Si no diéramos cobertura sanitaria, el sistema colapsaría".

El colapso sanitario y alimentario amenaza también a la República Democrática del Congo, especialmente al este del país, inmerso en un bucle interminable de violencia guerrillera, agravada por los estragos del cambio climático y la pobreza extrema. Joana Becerra, delegada de la Cruz Roja española en el país, explica que se trata de una crisis multifactorial "el prolongado conflicto armado en el este ha causado el desplazamiento de más de 7 millones de personas. Además, hay 25 millones de personas que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria severa, lo que equivale a la mitad de la población de España. La crisis es profunda, compleja y requiere que todos la veamos con atención y empatía".

Estos son solo algunos ejemplos de las graves emergencias humanitarias que hay activas actualmente en todo el mundo. La labor de las ONGs es fundamental para paliar el sufrimiento de las víctimas y por eso es importante no dejar de apoyarlas, especialmente ahora que atravesamos tiempos tan convulsos.