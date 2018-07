Los candidatos a presidente de Gobierno se comprometen a que no haya unas terceras elecciones

PREGUNTA SOBRE PACTOS

El debate ha comenzado con una pregunta breve a todos los candidatos. Pedro Piqueras ha preguntado a los candidatos si se comprometen a que no vuelva a suceder que los partidos no se pongan de acuerdo y que no haya gobierno. Cada candidato ha respondido escuetamente y todos están de acuerdo en que no será necesario que haya unas terceras elecciones.