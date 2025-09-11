Los trabajadores de la Central de Almaraz piden una reunión con el Ministerio de Transición Ecológica para evitar el cierre

La representación de los trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) ha remitido una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, solicitando una reunión "urgente" con un representante del ministerio para abordar el futuro de la planta y expresar la "preocupación" de los empleados ante el cierre previsto para noviembre de 2027 y octubre de 2028.

En la carta, los representantes sindicales recuerdan que, si no se modifica el calendario actual, la decisión de cierre podría volverse "irreversible" en marzo de 2026, indica en nota de prensa el comité de empresa.

Asimismo, alertan de que esta medida supondría un "impacto devastador" para los más de 4.000 empleos directos e indirectos que dependen de la central, así como para sus familias y para toda la comarca de Campo Arañuelo, donde la planta lleva más de 40 años siendo el "principal motor económico".

De igual modo, el Comité de Empresa subraya que la Central de Almaraz es hoy un "referente internacional en seguridad y buenas prácticas", gracias a una inversión anual media de 50 millones de euros en modernización.

Asimismo, destaca la "alta cualificación" de sus trabajadores y la existencia de un relevo generacional "en marcha", que según indica "garantiza la continuidad del conocimiento técnico y la seguridad operativa".