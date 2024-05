UGT acusa a la Conselleria de "maquillar" la lista de espera de la dependencia

La Federación de Serveis Públics de UGT del País Valencià ha acusado este jueves a la Conselleria de Servicios Sociales de "maquillar la lista de espera de las prestaciones de dependencia al retrasar la validación de la mayor parte de las solicitudes procedentes, la mayoría de los casos, de los ayuntamientos, encargados de iniciar el proceso de reconocimiento de estas prestaciones. El trámite de validación es el paso previo a la incorporación de las solicitudes a la lista de espera de solicitudes pendientes de valoración.

El sindicato denuncia que, desde el pasado mes de enero, la Conselleria está retrasando la validación de numerosas solicitudes, con lo que "se reduce la lista de espera porque las solicitudes que se presentan se quedan en un cajón sin computar". UGT explica que cuando "Servicios Sociales valida las solicitudes, cada ayuntamiento o mancomunidad realiza la valoración del grado de dependencia. "El tapón en el proceso de validación está impidiendo de facto que el personal valore el grado de dependencia de estas personas", añaden.

Ante esto, el delegado sindical de UGT-SP, Toni Femenía, denuncia que el "volumen de solicitantes pendientes de valoración que consta a los ayuntamientos o mancomunidades no se ajustan a la realidad. Aparecen como pendientes de valoración un número de solicitantes mucho menor al real". El sindicato asegura que algunos ayuntamientos "casi no tienen solicitantes en su lista de espera de valoración, cuando la realidad es que llevan cinco meses de lista de espera pero de la que no reciben información por parte de la Conselleria. Los servicios municipales no pueden planificar su trabajo para atender una lista de espera que desconocen".

Según UGT, la Conselleria publica en su página web actualmente hay 15.570 solicitantes, es decir, 3.010 menos que en enero pasado pero "esta aparente mejora de la gestión en dependencia es en realidad una artimaña para reducir la lista de espera y que, lejos de aumentar el número de valoraciones o agilizar el reconocimiento de las prestaciones de dependencia, altera a la baja el número de solicitudes". Femenía explica que si "si se compara con el mismo periodo del año 2023, se comprueba que en 2023 se registraron 7.658 solicitudes más que en 2024 (10.717 para este periodo de 2024, frente a 18.375 en 2023)".

La cantidad de solicitudes que la Conselleria mantiene paralizadas coinciden, según los cálculos de UGT, con estas más de 7000 solicitudes que este año "no aparecen". Femenía lamenta que a la Conselleria "le preocupe más la propaganda que los derechos de las personas en situación de dependencia.