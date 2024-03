Miñambres buscará en Oviedo una victoria que mantenga viva la llama del ascenso

El Levante UD vuelve a la competición tras la suspensión de la pasada jornada por el trágico incendio en Campanar y lo hará fuera de casa frente al Oviedo y con un nuevo inquilino en el banquillo. Felipe Miñambres se estrenará esta temporada con un partido trampa frente a un Oviedo que aunque con un partido más, aventaja en dos puntos a los granotas en la clasificación y que además busca el mismo objetivo, el ascenso.

Miñambres llega al banquillo tras cesar a Calleja, en lo que es su tercer error como director deportivo para encontrar un técnico que se asiente en Orriols, se tomó la decisión de dar un cambio, un giro de tuerca para tratar de conseguir más cosas de las que estábamos consiguiendo", dijo Miñambres en la rueda de prensa previa al partido.

Es al terminar el partido de Ferrol "cunado se piensa que es una situación que requiere tomar una decisión. Cuando cambias a un entrenador es por resultados y no se estaban dando. Yo soy un directivo del club y en esta decisión también tengo mi parte de responsabilidad. Es una situación coyuntural, deportiva y de confianza. Si no confiasen en mí, sería otra persona. A lo mejor en otra situación también habríamos podido valorar otras opciones. Pero tienes que adaptarte a la situación y es lo que hay. No pienso en otra realidad, la realidad es la que hay y nos tenemos que adaptar. Cuanto mejor nos adaptemos, y cuanto antes lo hagamos, mejor sabremos cómo resolver la situación", explicó el nuevo entrenador.

El hecho de que ahora se el entrenador además del director deportivo "es una responsabilidad extra para mí, no le veo el problema. Me toca asumir una responsabilidad mayor y diferente a la que tenía, no me toca esconderme en trincheras. Si me toca dar la cara, la doy. Cometo errores, pero no soy una persona que se esconde detrás de nadie. Si los resultados son buenos, seremos héroes, y sino yo seré un desastre", reconoció.

En el fútbol "no se puede garantizar nada. Sé que me voy a sentar en el partido contra el Oviedo. No se puede garantizar nada y menos en la posición de entrenador, que es la más inestable. Tenemos el convencimiento para hacer bien el trabajo bien, las cosas pueden salir. Si no salen ya se verá. A día de hoy sé que el próximo partido estaré en el banquillo", concluyó el entrenador granota.