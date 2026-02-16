Los médicos se concentran hoy en Castellón contra la reforma del estatuto del SNS

Este lunes, los médicos de Castellón se movilizan a las puertas de los centros de salud y hospitales de la provincia en el marco de una nueva huelga contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud (SNS). La convocatoria, impulsada por seis sindicatos, se repetirá una semana al mes hasta junio.

El pasado sábado, más de 5.000 profesionales participaron en una manifestación en Madrid, donde exigieron un estatuto propio para la profesión médica, independiente del resto del personal sanitario, y reclamaron la dimisión de la ministra Mónica García.

Entre las reivindicaciones destacan la creación de una categoría profesional singular (A1), jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana, exceso de jornada voluntario y retribuido, jubilación anticipada voluntaria y la prohibición de la movilidad forzosa.