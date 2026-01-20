Asturias votará "no" a la reforma de financiación y exige una negociación que incorpore sus intereses

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Peláez, ha afirmado este martes que Asturias votará "no" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda, al entender que perjudica de forma clara a la comunidad y vulnera los compromisos suscritos en el Parlamento asturiano.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Peláez ha explicado que si la propuesta llega al CPFF sin cambios, Asturias votará no, y que solo apoyará un modelo que garantice la suficiencia financiera y la sostenibilidad de los servicios públicos en el Principado.

A la vista del documento presentado, el Principado rechaza la propuesta porque Asturias "pierde" en el reparto, especialmente en el cálculo de la población ajustada, donde reduce en torno a un 5% su representatividad, no se reconoce adecuadamente el envejecimiento, no incluye la orografía ni se garantiza la sostenibilidad de los servicios públicos a medio y largo plazo.

Peláez ha subrayado que el diseño del modelo presenta una tendencia a la ordinalidad, algo que considera incompatible con los acuerdos políticos vigentes en Asturias y con la concepción del sistema de financiación autonómica defendida por el Gobierno regional.

"Del análisis que hacemos de la propuesta hecha por el Ministerio de Hacienda, vemos que el modelo efectivamente tiene una tendencia a la ordinalidad que es incompatible con nuestros acuerdos, pero es que además es incompatible con lo que para nosotros debe ser un sistema de financiación autonómico que no puede tener ningún tope a la solidaridad cuando su objetivo fundamental es ofrecer los recursos necesarios para prestar servicios públicos en un plano de equidad en todo el territorio", ha afirmado.

Según el análisis del Principado, las comunidades que más ganan con la propuesta son Andalucía, en términos absolutos, y Valencia, Murcia y Cataluña en términos relativos, junto a Baleares, mientras que las comunidades del noroeste quedan penalizadas pese a compartir factores como envejecimiento, dispersión y sobrecostes en la prestación de servicios.

ASTURIAS PERDERÍA PESO A MEDIO PLAZO

El consejero ha detallado que, con el nuevo modelo, Asturias pasaría a situarse en el 95% de la media de financiación por habitante ajustado. "Si se repite la evolución del modelo anterior, en diez años estaríamos en torno al 90%", ha alertado.

Ha recordado que en 2009 Asturias recibía el 108% de la media, frente al 101% actual, lo que evidencia una pérdida progresiva de peso relativo.

NEGOCIACIÓN

El titular de Hacienda ha remarcado que para el Principado es "absolutamente inaceptable" que se lleve a cabo una negociación bilateral y por eso reivindica una negociación multilateral "para poder hacer valer los intereses del Principado de Asturias".

"Si la propuesta que se someta al Consejo de Política Fiscal y Financiera a votación es esta, el Gobierno del Principado de Asturias votará no, porque no incluye los intereses del Principado de Asturias, todo ello en el marco de nuestros compromisos", ha recalcado.

Pese al rechazo, Peláez ha insistido en que el Ejecutivo autonómico quiere abrir una negociación con el Ministerio de Hacienda para modificar la propuesta y lograr que los intereses de Asturias queden reflejados.

"Nuestra responsabilidad es defender Asturias. El documento no nos satisface, pero se abre una ventana de oportunidad que debemos aprovechar", ha afirmado, recordando que el modelo está caducado desde 2014 y que gobiernos del PP con mayoría absoluta no abordaron su reforma.

Para iniciar esa negociación, ha defendido, era necesario contar con un documento. "Lo han presentado y no nos satisface, pero permite negociar", ha señalado.

El consejero ha anunciado que el Gobierno ha convocado hoy a las fuerzas parlamentarias que suscribieron el acuerdo de la Junta General para informarles y pedirles propuestas que permitan mejorar el modelo en defensa de Asturias.

Asimismo, ha hecho un llamamiento al Ministerio de Hacienda para que busque el mayor consenso posible en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al entender que la reforma debe tener vocación de permanencia y que sirva para cubrir servicios públicos. Con el voto de la Administración General del Estado más una comunidad autónoma, el Gobierno central conseguiría la aprobación de la reforma de financiación en el marco del CPFF.

SIN CUPO CATALÁN NI RUPTURA DEL RÉGIMEN COMÚN

Peláez ha remarcado que la propuesta no incluye ningún cupo para Cataluña ni supone una ruptura del régimen común, rechazando las críticas vertidas desde la oposición. "Se hicieron acusaciones muy graves que no se corresponden con la realidad", ha apuntado.

También ha criticado la declaración del PP en Zaragoza, al considerar que no contiene un modelo alternativo ni cifras concretas, y ha invitado a las comunidades gobernadas por el PP a sentarse a negociar y aprovechar la oportunidad abierta.

"Lo que contiene es un refrito, otro más, de los intereses de las comunidades autónomas, todos mezclados unos por otros y en muchos casos contrapuestos y contrarios unos de otros. No contiene ni un solo dato, ni un solo número, ni una sola cifra, ni una sola medida, absolutamente nada", ha opinado.

Sobre los fondos ligados al cambio climático, Peláez ha reconocido que es positivo que las comunidades cuenten con recursos, pero ha rechazado los criterios de reparto, al considerar que no reflejan la realidad asturiana. "Los criterios de distribución del fondo no nos parecen adecuados, no los compartimos y es otro de los motivos que nos lleva a rechazar la propuesta planteada por el Gobierno de España", ha explicado al ser preguntado por los medios de comunicación.