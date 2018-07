Torres y Mandzukic amenazan a un Granada repleto de dudas

Partido a partido, el Atlético recibe al Granada en el Vicente Calderón en un nuevo encuentor de Liga. Partido a partido, los rojiblancos deben dejar la Copa a un lado, tanto en la euforia por echar al Real Madrid como por tener al Barça en el horizonte, y centrarse en los 90 minutos que se disputarán en la ribera del Manzanares. En unos 90 minutos en los que es necesario, para sus intereses, sacar los tres puntos. Quizá el título sea una utopía esta temporada, pero el tercer puesto es un objetivo y tanto Valencia como Sevilla están al acecho.



Y para ello, qué mejor que ir al ataque. Qué mejor que salir a por todas ante un equipo atenazado por los malos resultados y en plena transición de entrenadores. Caparrós ya no está, está Aguado, que posiblemente no estará la semana siguiente. Y así, colistas son los nazaríes, tras una horrenda racha de derrotas y de empates consecutivos. Hay que remontarse al 20 de septiembre para encontrar la última victoria granadina en Liga. Mala plaza es el Calderón para revertir la situación...



Sólo el Villarreal ha ganado en el feudo atlético. Sólo ellos y el Celta han sacado algo positivo de la plaza rojiblanca durante esta temporada, y es que el Atlético en su estadio es casi inexpugnable. Bien saben los jugadores que es de vital importancia dejar todos los puntos posibles en casa y más viendo cómo vienen por detrás otros clubes como el Valencia y el Sevilla. Simeone y los suyos saben que caer en casa está prohibido.



Torres y Mandzukic arriba

Más aún si el último encuentro liguero se saldó con derrota por 3-1 ante el Barça. Toca ganar, toca salir y finiquitar cuanto antes mejor un envite trampa que se te puede complicar en cualquier momento si sales dormido o sin concentración. De momento, y para la sorpresa y los goles, el Cholo pondrá en liza una 'apuesta nueva' en sus filas: doble '9' en ataque con Mario Mandzukic y un Fernando Torres que está viviendo en el Atlético, en su casa, una segunda juventud.



Dos golitos al Real Madrid en el Bernabéu para ayudar a una causa mayor, a la de su equipo, a pasar de ronda en Copa. Dos tantos que demuestran el acierto de todos en su fichaje, un fichaje que no llegó únicamente para vender camisetas ni para hacer que la afición estalle de júbilo. Formará de titular, en detrimento de Griezmann, cansado tras muchos partidos de titular, aunque a buen seguro el galo tendrá minutos para exhibir el 7 y sus nuevas habilidades adquiridas en el Atlético si el partido se cierra... o si se abre en demasía para jugar a la contra.



El resto, los de siempre. O casi los de siempre. Mario Suárez, incombustible en el Bernabéu, jugará de inicio junto con Gabi y puede ser que Giménez forme en la zaga junto a Godín. En la derecha Juanfran, con Siqueira en la zurda, estarán en defensa para arropar a Moyá y al más que posible juego directo del Granada para el juego de espaldas de sus delanteros. Arda regresará al once tras estar en el banco en la Copa. La clase del turco estará en el Calderón para abrir espacios.



La tercera plaza, en juego

Sólo queda que el trencilla señale el comienzo del choque para que el Atlético regrese a casa, para que regrese a la Liga, y para ver ese doble '9' arriba que la temporada pasada tan buenos resultados dio con Diego Costa y con David Villa. Los de Simeone afrontan el último envite de la primera vuelta con un objetivo claro: mantener la tercera plaza ante el Valencia y ante un Sevilla que aún tiene que jugar con el Real Madrid en el Pizjuán.