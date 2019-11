Luis Enrique: "Este es un club muy especial que necesita siempre de cosas extras para decorar el árbol"

"Las derrotas siempre afectan", ha reconocido el técnico del Barcelona, aunque ha valorado que lo ocurrido ante el Málaga "no ha sido una hecatombe" y que firmaría "ganar once partidos y perder uno". "Una derrota no te puede hacer cambiar", ha dicho Gerard Piqué también en rueda de prensa.

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado en la rueda de prensa previa al partido ante el Manchester City que a su equipo le "toca cambiar la mentalidad" y que, después de una derrota, le "viene bien competir a los tres días". "El partido ante el Málaga lo afrontamos en las mejores condiciones, pensando única y exclusivamente en ellos, pero no salieron las cosas. Ahora toca cambiar la mentalidad. Somos dos rivales que aspiramos a lo mismo", dijo Luis Enrique en la abarrotada sala de prensa del Etihad Stadium.

"Los jugadores son conscientes de que queda mucho camino. El pasado sábado perdimos un partido, no ha sido una hecatombe. Ahora mismo firmaría ganar once partidos seguidos y perder uno", agregó el técnico español. "Estando en este club tenemos que aspirar a ganar todos los títulos. El hecho de pinchar, independientemente del encuentro que sea, es una complicación", indicó.

El conjunto azulgrana visitará el Etihad Stadium para medirse con el Manchester City en encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, una reedición de la eliminatoria de la pasada campaña. "Es un equipo que tiene la capacidad de discutirnos el balón, y por calidad pueden hacerlo. Será un partido interesante porque los dos clubes tenemos el mismo objetivo, que es ganar el campeonato de nuestro país y la 'Champions'", subrayó el entrenador español. "Venir a Inglaterra siempre motiva. Estamos en la fase decisiva de la competición y tenemos que tomarnos el partido muy en serio", dijo.

El preparador del equipo azulgrana elogió al argentino Sergio Agüero, máximo goleador de los "citizens" esta temporada, tanto en la Liga de Campeones como en la "Premier League". "Si analizamos la plantilla del City vemos que es uno de los jugadores especiales, de los más resolutivos. Pero con este equipo, cualquiera de los que salga tendrá mucha calidad", afirmó.

Cuestionado sobre la imagen que ha circulado en los medios de comunicación ingleses en la que se ve a Gerard Piqué, Lionel Messi y Cesc Fàbregas en el Casino de Barcelona, Luis Enrique dijo que a él no le interesan "los cotilleos". "No me interesa el 'gossip' ("cotilleos"). Solo quiero centrarme en el fútbol", concluyó, visiblemente molesto, Luis Enrique.

El Barcelona entrena con todos sus efectivos en el escenario del partido

El Barcelona se ha entrenado en el Etihad Stadium con todos sus efectivos salvo los lesionados Thomas Vermaelen y Douglas Pereira, que no han viajado a Inglaterra. Los 21 futbolistas convocados por Luis Enrique se ejercitaron a las 19:00 GMT, después de las comparecencias de prensa del entrenador azulgrana y del defensa Gerard Piqué. La de este lunes es la segunda sesión de entrenamiento del Barcelona, que llegó este lunes por la mañana a Manchester, tras caer después de once victorias consecutivas en la liga con el Málaga en el Camp Nou (0-1).

La expedición que ha viajado a Inglaterra la conforman: Ter Stegen, Bravo, Masip, Montoya, Piqué, Dani Alves, Jordi Alba, Adriano, Mathieu, Bartra, Mascherano, Rakitic, Rafinha, Sergio Busquets, Xavi, Iniesta, Sergi Roberto, Luis Suárez, Messi, Neymar y Pedro. Los dos únicos futbolistas de la primera plantilla que se quedaron en Barcelona fueron el brasileño Douglas Pereira y el belga Thomas Vermaelen, ambos lesionados.

Piqué: "Estamos a un buen nivel y una derrota no nos puede hacer cambiar"

Piqué ha asegurado que la eliminatoria ante el Manchester City "será similar a la del año pasado" y que en el seno del conjunto azulgrana "no hay desconcierto" después de la derrota en casa con el Málaga. "Intentaremos plantear un partido serio, estando bien en defensa y creando ocasiones con los delanteros que tenemos, que son de primer nivel", dijo en la rueda de prensa. "El partido será similar al del año pasado. Son dos equipos que se atacan, a los que les gusta tener la pelota. Queremos hacerlo bien y llevarnos a Barcelona un buen resultado, lo que nos daría confianza para afrontar lo que queda de temporada", explicó el defensa.

"No hay desconcierto alguno. El equipo está con el entrenador. Cuando ganamos once partidos seguidos nadie dijo nada, pero el fútbol es así, juegan dos y unas veces gana uno y otras otro. Queremos volver a los buenos resultados y demostrar que el equipo está como estaba antes del partido ante el Málaga", manifestó. "Una derrota no te puede hacer cambiar. El de mañana es el partido más importante de la temporada y jugamos ante un rival que está entre los cinco mejores del mundo", afirmó Piqué en la abarrotada sala de prensa del Etihad Stadium. "Hemos demostrado sobradamente que podemos hacer un buen fútbol y creo que es normal tener un resbalón a veces", dijo.

El internacional español aseguró estar "contento" de regresar a Manchester, ciudad en la que vivió durante tres años cuando defendió los colores del United. "Me gusta volver a la ciudad. La gente es magnífica y los aficionados viven el fútbol con mucha pasión. Estuve en un equipo que es de los tres mejores del mundo, y ahora venir al campo del rival clásico siempre motiva", afirmó.

Cuestionado sobre la imagen que ha circulado hoy en los medios británicos y en las redes sociales en la que se le ve junto a Lionel Messi y Cesc Fàbregas en el Casino de Barcelona, Piqué dijo que es su "vida privada". "No pasa nada. Vino un amigo mío de Londres y salimos a pasar un buen rato. Es mi vida privada", zanjó el zaguero azulgrana.