Javi Martínez: 'Mis compañeros del Barça en la selección dicen que Pep es un entrenador duro'

"Gundogan me gusta mucho, es uno de los que más me gusta del Borussia. No soy quién para decir si va a encajar o no en el Madrid", comentó el jugador español que milita en el Bayern de Múnich, sobre el interés del Madrid en fichar a Gundogan.

El internacional español y jugador del Bayern Munich, Javi Martínez, ha reconocido que tiene "muchas ganar de aprender" de su nuevo técnico en el conjunto bávaro, Pep Guardiola, al que ha calificado como una persona "muy parecida a Bielsa" y al que "le encantan los retos".

"Tengo muchas ganas de aprender de Pep. Me dicen mis compañeros de selección, los del Barça, que es duro, que vamos a entrenar mucho, pero que aprenderemos y entrenaremos a gusto. Trabajaremos con una sonrisa en la boca", declaró en una entrevista, la voz de la Selección'.

El navarro encuentra similitudes del catalán con su anterior técnico en el Athletic, el argentino Marcelo Bielsa. "Creo que Pep -Guardiola- es una persona muy parecida a Bielsa. Le encantan los retos. La temporada que hicimos es prácticamente inmejorable, pero todo se puede mejorar. Pep va a trabajar muchísimo y va a emplear las 24 horas del día en mejorar la última temporada, para intentar jugar mejor", señaló.

Además, asegura que a pesar de haber logrado el 'triplete' con el Bayern sigue con hambre, y que no supone una presión extra. "Después de la temporada que hicimos en el Bayern, mis compañeros me vacilan. Cuando fallo en un pase me recuerdan: "¡Eh! ¡Que has ganado tres títulos este año!", siempre en plan de coña y entre risas", afirmó.

El centrocampista recordó qué había sentido hasta que le comunicaron que volvía a ser convocado con 'la Roja'. "Más que comerme la cabeza por no venir a la selección, lo que sí hice fue tomármelo como una motivación extra; una forma de demostrarle al míster que estaba preparado para venir a la selección y eso me hizo mejorar", indicó antes de revelar en qué posición se sentía cómodo.

"No tengo ningún problema en jugar de central con la selección, de hecho la mayoría de los días entreno en esa posición. Me amoldo rápido a posiciones nuevas y no tendría ningún problema", explicó.

"Italia como Brasil son muy difíciles"

En cuanto a la Copa Confederaciones, que disputan estos días en Brasil, Martínez destacó a dos combinados. "Tanto Italia como Brasil son muy difíciles. Estamos hablando de la finalista de la Eurocopa. Y Brasil está juntando una generación de jóvenes jugadores que están creciendo muchísimo, están haciendo una Confederaciones muy buena y van a dar mucho que hablar en el futuro", aseveró.

Por último, habló del interés del Real Madrid por el alemán Ilkay Gundogan, jugador del Borussia Dortmund. "Gundogan me gusta mucho, es uno de los que más me gusta del Borussia. No soy quién para decir si va a encajar o no en el Madrid. Es un grandísimo centrocampista y es complicado jugar contra él. Es como Xavi o Iniesta, con mucho control del balón y con cerebro. Encuentra soluciones fáciles y trabaja mucho", concluyó.