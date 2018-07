Ancelotti no cree que sea correcto que Platini opine sobre el Balón de Oro

El técnico del Real Madrid responde a el presidente de la UEFA, Michel Platini, que aseguró que el Balón de Oro lo merecía ganar un jugador alemán por haberse proclamado Alemania campeona del Mundo. "Es un puesto muy importante el de presidente de la UEFA como para opinar sobre este tema. No creo que sea una cosa tan correcta", ha explicado Ancelotti.

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, respondió a las declaraciones que el presidente de la UEFA, Michel Platini, opinando que el Balón de Oro lo merece un futbolista alemán campeón del Mundial 2014, y le pidió que por su cargo no opine en público.



Platini aseguró en una entrevista que el Balón de Oro debía recaer en un jugador alemán por delante del portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo o el argentino del Barcelona Lionel Messi. "En un año de Mundial, el Balón de Oro debería ser para un jugador campeón del mundo", dijo.



Tras la dura respuesta de un madridista como Álvaro Arbeloa, que dijo este jueves que no entiende cómo el presidente de UEFA puede decantarse por un jugador y condicionar votos. Hoy siguió su línea el italiano Carlo Ancelotti.



"Pienso algo similar a Arbeloa porque es un puesto muy importante el de presidente de la UEFA como para opinar sobre este tema. No creo que sea una cosa tan correcta", manifestó.