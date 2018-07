Faes consolida su negocio internacional con investigación propia

Por su parte, el presidente de Taiho Pharmaceutical, Masayuki Kobayashi, se mostró "muy complacido" por la asociación de su empresa con Faes Farma y aseguró que 'bilastina' será una contribución positiva al tratamiento de los pacientes japoneses en rinoconjuntivitis alérgica y urticaria.

El director general del laboratorio, Francisco Quintanilla, reconocía que la permanente reducción de precios y márgenes provocado por las medidas del Gobierno impactarían en los beneficios “de forma significativa”, pero a pesar de esta realidad, el grupo ha centrado sus esfuerzos en el lanzamiento simultáneo de nuevos productos. Además de una clara intención de redoblar la apuesta comercial, el crecimiento futuro de Faes se apoyará en los ingresos por licencias de Bilastina en Europa y Latinoamérica, como se está demostrando en la realidad de los acuerdos, así como en la mejora de ingresos y márgenes en el negocio internacional.

El antialérgico de Faes, que inició su desarrollo en el año 2000 y del que mantendrán la patente hasta 2023, supone unas perspectivas de negocio abrumadoras. En Europa, con un mercado de 1.000 millones de euros, el objetivo es captar una cuota del 20 por ciento en cinco o seis años, mientras que en España el despegue ha sido meteórico.

Francisco Quintanilla aseguraba, tiempo atrás, lo que después se ha confirmado. La culminación de la estrategia de entrada en Japón, en el que el objetivo es captar una cuota de más del 10 por ciento, en el que el mercado es de 2.000 millones.

Hay que recordar que Japón supone aproximadamente un tercio de las ventas mundiales de medicamentos para la alergia y que junto a las demás licencias de bilastina ya firmadas, este acuerdo permitirá a Faes Farma recorrer un sendero de fuertes crecimientos en resultados.

La alergia respiratoria, rinitis y asma, afecta a una cuarta parte de la población en los países desarrollados y es una de las causas más frecuentes de consulta médica. Los pacientes solicitan que su médico les prescriba el mejor tratamiento. Es decir, buscan el alivio rápido de los síntomas con efecto de larga duración. En esta línea, la bilastina, el antihistamínico de última generación, rápido, de acción prolongada y con un amplio perfil de seguridad de Faes Farma, está indicado en rinoconjuntivitis alérgica y urticaria, y su eficacia se ha contrastado en 28 ensayos clínicos llevados a cabo en tres continentes y sobre más de 5.000 pacientes, viene a mejorar la calidad de vida de aquellas personas afectadas.

Precisamente, el tratamiento antialérgico de Faes se fue reconocido como una de las 'Mejores Ideas de Sanidad del Año 2011' en el apartado de investigación y Farmacología. Galardón que reconoce la labor diaria de aquellas personas, instituciones o empresas que con su aportación han ayudado a mejorar la medicina, la asistencia sanitaria y la salud a lo largo del año. El doctor Juan Sopena, director del IMDE, aseguró que “la bilastina tiene una gran seguridad desde el punto de vista cardíaco y por lo tanto es muy útil para personas que puedan padecer alguna enfermedad del corazón. Tiene la ventaja de que no es sedante y por lo tanto no aumentan los riesgos de accidentes de tráfico en los conductores alérgicos. Además posee otra cualidad, y es que no se elimina a través del hígado. Sabemos que está dando muy buenos resultados tanto en rinitis o rinoconjuntivitis alérgica, como en la urticaria, que se manifiesta en la piel".