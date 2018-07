Sáez: "Con todo el respeto, USA no nos da miedo"

José Lluís Sáez ha pasado por Al Primer Toque para hablar del premio que le ha sido otorgado a la selección Española por su victoria en el Europeo y por los triunfos en las categorías inferiores: "Que premien al baloncesto español es justo, se valora mucho, y compartirlo con Perfumerías Avenida es un honor”. Declara que este premio es sólo el principio y aunque ‘estamos viviendo una época dorada, lo bueno está por llegar ya que hay que tener ambición y las categorías inferiores cosechan triunfos y seguiremos soñando”.

El Presidente se muestra feliz con el trabajo de "cantera": "Hay mucha gente joven y en EEUU por ejemplo fenómenos como Ricky y otros muchos jugadores van a explotar en poco tiempo y seguiremos siendo competitivos".

Sobre Ricky Rubio y su lesión el pasado viernes en el partido que enfrentaba a Los Angeles Lakers con su equipo los Minnesota Timberwolves, Jose Luís Saez nos cuenta cómo ve la situación:"He hablado con Ricky, y en poco tiempo han sido momentos muy diferentes, de estar feliz y el "boom" que tiene, a asumir la lesión, pero es fuerte y joven, y saldrá adelante".

Los informes médicos dictaminan unos 6 meses de recuperación para Ricky, siendo operado dentro de 20 días en Denver, por lo que una reaparición para los JJOO es poco probable. Sáez piensa que no debe importar la fecha de regreso: "No nos tiene que importar la fecha de regreso, sino que se recupere bien. Yo creo que hablar de fechas es contraproducente para todos, sobre todo él no tiene que pensarlo, porque la recuperación no solo física sino a nivel competitivo es muy duro, y no se debería forzar nada".

A parte de Ricky Rubio tenemos 6 jugadores españoles en la NBA, Calderón, Pau, Marc, Rudy, Ricky e Ibaka, pero son muchos los que piensan que se surmaran en poco tiempo más jugadores a la liga americana: “Hay muchos jugadores españoles que tienen potencial para jugar en la NBA, Llull, Mirotic quizás pronto estarán".

Sobre el tema de jugadores nacionalizados españoles, Jose Luís piensa que es un debate abierto en la FIBA: "Los jugadores formados en un país deberían ser considerados como jugadores a los cual no se debe de aplicar la norma de nacionalidad. Es un debate FIBA que se cambiará para los próximos campeonatos".



Los Juegos Olímpicos en Londres están a la vuelta de la esquina. Sáez se muestra confiado ante estos Juegos y no tiene ningún miedo a que la final fuera contra USA: "A nosotros con todo el respeto y humildad USA no nos da miedo, y seguiremos trabajando como hasta ahora"

Preguntamos al presidente acerca del jugador del Unicaja, Alex Abrines, de 18 años y con un futuro prometedor. Hay quien le compara con Rudy Fernández:"Es un jugador MVP y que tiene un futuro prometedor con sólo 18 años, pero no es el único"

La crisis en España también afecta al baloncesto aunque Sáez le ve una vertiente positiva ya que cree que se dejará de “ buscar fuera de nuestras fronteras, para centrarnos en las nuestras, y los jugadores españoles van a demostrar que son muy grandes"

Como conclusión, cambiamos de registro y le preguntamos sobre el Betis - Real Madrid, a lo que el presidente de la FEB responde indignado que "lo de Ramos es de código y es penalty".