Rudy Fernández: “D’Antoni no entiende a Pau”

El alero del Real Madrid y ex jugador de la NBA, Rudy Fernández, se ha puesto del lado de su compañero de selección, Pau Gasol, y ha asegurado que Mike D'Antoni "no entiende" su juego, razón por la que el pívot se ha convertido en suplente en Los Angeles Lakers, teniendo en cuenta que al técnico "le gusta mucho jugar con bajitos y rápido".

"Pau está a gusto en los Angeles, pero no le veo bien con la filosofía de D'Antoni, es un entrenador que le gusta mucho jugar con bajitos y rápido y eso Pau no lo tiene. Ha demostrado que es uno de los mejores pívots del mundo y que si le pasas una pelota abajo él te va a sacar algo positivo seguro, pero D'Antoni no lo entiende y le saca fuera para tirar. Pau es buen tirador, pero no tanto".

El balear explicó que Gasol "está viviendo un momento complicado" y le recomendó "paciencia", lo mismo que le dijo el pívot a él cuando desembarcó en la NBA. "Es un grandísimo profesional, yo le admiro como jugador y persona. Sigue ahí aportando cosas al equipo y teniendo la buena filosofía de ayudar al equipo y no tener ningún altercado. Tiene que tener paciencia, al fin y al cabo esto es un deporte y no nos tiene que perjudicar en nuestra vida personal", recordó.

Respecto a un posible traspaso del mayor de los hermanos Gasol, subrayó que "Minnesota está creciendo y él se sentiría a gusto, porque casi es un equipo europeo", aunque "también se hablaba de otros muchos equipos". "Yo eso lo he vivido en primera persona y es bastante jodido pasarlo", rememoró el actual jugador del Real Madrid.

En cuanto a Ricky Rubio, otro de los españoles que continúan en la NBA, Rudy explicó que suele hablar con él y que le ve "contento", a pesar de que "aún no está en la mejor forma posible". "Es normal, ha estado un año sin jugar. Confío en que va a volver lo mejor posible y también espero que pueda estar en la selección. Se tiene que seguir cuidando y trabajando la rodilla y sobre todo que se sienta bien", analizó.