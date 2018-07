Un entrenador agrede a un árbitro de 15 años

En Al Primer Toque hemos tenido acceso al acta del árbitro de 15 años agredido en Córdoba por un adulto mientras pitaba un partido de niños de 10 años. A continuación puedes leer dicho documento íntegro:

"El entrenador del Calahorra C. F. Don F. J. A. P. antes del encuentro se dirige a mí en los siguientes términos: "el tonto del árbitro este es un hijo de puta....", "a mí nadie me llama la atención, ¿sabes quién soy?, soy el sobrino del Rodri, no sabes en el lio que te estas metiendo, te van a expulsar de la federación de árbitros". Al tiempo que me decía esas frases, distintos compañeros, árbitros se acercaron al vestuario a ver lo que ocurría, Don F. J. A. P. no permite la entrada, insultándolos en los siguientes términos: "fuera de aquí, no pueden entrar a este vestuario subnormales".

Así mismo durante el transcurso del encuentro (minuto 26) don F. J. A. P., tras un golpe fortuito de dos jugadores de distintos equipos, lance del juego, entra en el terreno de juego insultándome en los siguientes términos: "eres un tonto pollas, te voy a reventar la boca. Por mi madre que está bajo tierra te voy a matar. A ti y a tus compañeros. Os reventare la boca". En actitud agresiva y acercándose a mí. Por lo que le comunique que estaba expulsado.

Ante su expulsión su reacción fue aumentar su agresividad, hasta acercarse a mí y golpearme con su puño en mi cara, al tiempo que gritaba: "te tengo que matar!". Y teniendo que ser retirado por miembros del equipo local, ya que su intención era continuar agrediéndome.

Una vez fuera del terreno de juego, continuo diciéndome: "ahora llama a quien te dé la gana que me va a dar igual, hijos de la gran puta!, os voy a reventar la boca, gilipollas!" todo en actitud muy agresiva.

Una vez apartado del terreno de juego esta persona, y tras estar el partido detenido durante aproximadamente quince minutos, se reanudo el mismo conforme a las reglas.

En el minuto 53 el delegado del Calahorra C. F. J. C. C., invade el terreno de juego, y se dirige a mí en los siguientes términos: "no tienes ni puta idea hijo de puta!" Por lo que fue expulsado. Pasando a ocupar su puesto D. S. A. R.

En el minuto 65 el delegado del Calahorra C. F. que estaba en la grada expulsado, invadió el terreno de juego dirigiéndose hacia mí, en actitud agresiva y a la carrera, al tiempo que gritaba: "eres un cabrón!, te voy a pisar la cabeza, a ti te tenían que tirar al río y no al del deportivo, hijo de puta".