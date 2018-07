'Cuando le dieron el pasaporte a Ibaka me sentí un poco apartado de todo esto'

“Después de los dos años buenos que tuve con la sub 20 española… Ahí esperaba dar el salto con la absoluta. Es una de las razones por las que me enfadé un poco. Ahora lo digo porque me sale de dentro. Esperaba dar un paso más e ir con la Selección: hice dos años magníficos, fui el mejor jugador joven de Euroliga…, pero le dieron el pasaporte a Ibaka y me sentí un poco apartado de todo esto”.



“Nunca he descartado jugar con la Selección. Me han surgido dudas y no tengo claro si jugaré con España o Montenegro. No me puedo cerrar las puertas del país donde nací. Sé el nivel que puedo dar y no puedo esperar mucho tiempo para jugar con la absoluta”



“Quiero jugar cuando deba jugar, no cuando falte alguien. Quiero ir solo cuando el equipo me necesite. El tiempo lo dirá… Quiero ir sabiendo que voy a ir a un Europeo, a un Mundial o a unos Juegos Olímpicos. Espero que la Federación haga un esfuerzo. A mí me gustaría jugar con España, aquí he crecido, el Real Madrid es mi casa y estoy perfectamente adaptado a España”



“Nunca me iría al Barcelona. Si uno se siente muy madridista no puede irse a ese equipo y ese es mi caso”

“El Real Madrid es el mejor equipo de este año. Los focos apuntan hacia mí como uno de los protagonistas y por eso tengo que estar concentrado”