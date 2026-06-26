26/06/2026 El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

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Como cada viernes, el profesor Rodríguez Braun hace en Más de uno el repaso lírico con las entrevistas de la semana.

Un terremoto ya es malo, uno doble son dos infiernos,

Los venezolanos se estremecieron con segundos eternos.

De eternos traumas va el libro deIgnacio Jarillo, Culpables.

Reivindica el valor de la terapia, y que seamos responsables.

González de Vega reivindicó la labor del argumentista,

Si Shakespeare viviera, sería vate, y además guionista.

No vive Noamá, mas charló con Sergio, y tomó revanchas,

Sospecho que Noé recurrió a ella para vender lanchas.

En estos días se compra y se vende mucha refrigeración.

María del Mar y Batiste nos hablaron de la climatización.

Álex de la Iglesia habló de Minions, monstruos y villanos,

Y sugirió que gustan los que mandan, pero no son sanos.