23/06/2026

24:25 MIN Qué sabemos de la climatización Más de uno compartir Qué sabemos de la climatización Código copiado









El calor extremo protagoniza una nueva edición de Más de Uno, que analiza tanto las causas de las altas temperaturas como las distintas formas de combatirlas. Tras explicar, con la ayuda de Roberto Brasero, qué es una “cúpula de calor” y por qué está disparando los termómetros en buena parte de España, Carlos Alsina y Jorge Abad repasan algunos de los remedios tradicionales que los españoles han utilizado durante décadas para sobrellevar el verano, desde la playa, la horchata y el botijo hasta la sandía y las fuentes públicas, recuperando incluso un curioso reportaje del NO-DO de los años cincuenta. Además, la ingeniera industrial María del Mar Serna explica cómo han evolucionado los sistemas de climatización, desde los rudimentarios mecanismos de refrigeración del Congreso de los Diputados en la Segunda República hasta tecnologías actuales como la aerotermia, la geotermia o las bombas de calor. El programa también conversa con Batiste Vidal, uno de los creadores de XALOX, un innovador sistema de climatización sostenible desarrollado en la Universidad Politécnica de Valencia que utiliza materiales naturales para reducir la temperatura de las viviendas sin apenas consumo energético.