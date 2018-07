El NICE recomienda el uso de Oncotype DX para apoyar la elección del tratamiento del cáncer de mama

El National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) ha publicado un documento sobre la evaluación y recomendación de perfiles de expresión genética y tests de inmunohistoquímica para guiar el uso de quimioterapia adyuvante en pacientes de diagnóstico reciente en cáncer de mama.Estimar el pronóstico y tomar las decisiones adecuadas sobre el uso de los tratamientos de quimioterapia adicionales en las personas con cáncer de mama en estadio precoz siempre ha supuesto un reto para los médicos. Por ello, el NICE ha llevado a cabo este proyecto de orientación que ayude a tomar decisiones sobre el tratamiento de quimioterapia para el cáncer de mama en fase inicial.Específicamente, la recomendación cubre el uso de Oncotype DX en pacientes en las primeras etapas del cáncer de mama, receptor de estrógeno positivo (ER+), ganglio linfático negativo (LN-) y que no expresa el receptor para el factor de crecimiento endodérmico humano (HER2-). En este sentido, destaca que Oncotype DX es el único test recomendado para su uso en práctica clínica en pacientes RE+, N- y HER2- cuando la decisión de prescribir quimioterapia no es clara.NICE declara que la evidencia de mayor calidad es la reportada por Oncotype DX, con datos de validación analítica, validación clínica y utilidad clínica del test. Estas recomendaciones provisionales son consistentes con las guías internacionales de cáncer de mama como ASCO (2007), NCCN (2008), ESMO (2010) y St. Gallen (2011).Por otro lado, no recomienda el uso de Mammaprint, Mammostrat e IHC4 para este perfil de pacientes debido a la incertidumbre sobre el beneficio clínico global y en consecuencia a su coste-efectividad. Además, otros tests como PAM50, UPAI-PAI1 y Endopredict no han sido incluidos en el alcance de este ejercicio, y por lo tanto no han sido evaluados por NICE.Es reseñable que este documento provisional de recomendaciones sobre el uso de Oncotype DX en práctica clínica pone a disposición de las pacientes del Reino Unido la medicina personalizada, aunque no se trate de una Guía Final sobre estas tecnologías.