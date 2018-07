Curar, es lo que importa

Brillante presentación de los Premios Panorama y de las Medallas del Consejo. Carmen Peña en su sitio. Actuando a la vez de Presidenta responsable y de referente del sector en el ámbito de la Oficina de Farmacia para dejarle también claro a la ministra que puede contar con los farmacéuticos aun a pesar de que la situación requiere atarse los machos. Ana Mato anunció la implantación de la receta electrónica en toda España y dijo que se completará a principios de 2013.La ministra, asimismo, aprovechó la ocasión para lanzar otro mensaje de gratitud a los profesionales de la farmacia: "Habéis sabido anteponer en el ejercicio de vuestra actividad los intereses sanitarios sobre cualquier otro", señaló. Mato ha reconocido que este compromiso se ha demostrado "con los hechos" y por ello el Ministerio ha expresado su sensibilidad y su intención por buscar una solución a las dificultades.De este modo en coordinación con el Ministerio de Hacienda se han puesto en marcha "mecanismos excepcionales", como el Plan de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico."Utilizar estas herramientas desde el diálogo y la capacidad de entendimiento y compromiso es, sin duda, el camino por el que apuesta este Gobierno", afirmó la ministra.Mato también ha reconocido la "aportación al éxito de nuestra sanidad" de elementos como la colegiación o el actual modelo de farmacia. De este último ha dicho que es "un modelo reconocido inequívocamente por la jurisprudencia europea", y lo ha calificado como "esencial para garantizar la calidad asistencial".Habrá que felicitar al jurado que decidió la concesión de los Premios Panorama. Me refiero a Carmen Peña López, María Teresa Miras Portugal, Ramón Palop Baixauli, Josep María Ventura Ferrero, Teresa Tejerina Sánchez, Luis Amaro Cendón, Francisco Zaragozá García, Vicente Hernández Vázquez y Santiago Cuéllar Rodríguez. Su sensibilidad con los pacientes les ha llevado y conducido a poner en relevancia que lo importante es curar a los enfermos y no poner trabas de visados y otras barricadas a la dispensación más noble cuando de lo que se trata es de curar a cualquier precio y no ahorrar a toda costa. Por eso, hay que felicitarse porque Boceprevir (Victrelis), de Laboratorios Merck Sharp Dohme (MSD), y Telaprevir (Incivo), de Laboratorios Janssen Cilag, han sido galardonados por parte del CGCOF con los Premios Panorama 2012, que distinguen las actividades de investigación y desarrollo que produzcan medicamentos innovadores y contribuyan significativamente al progreso terapéutico.Según reza el texto del Consejo, la investigación farmacéutica tiene una importancia fundamental como factor de mejora de la asistencia sanitaria y el mantenimiento de la salud individual y colectiva. Por eso, ambos fármacos han sido premiados por su elevada eficacia en el tratamiento de la hepatitis C, que amplía considerablemente la respuesta viral sostenida que se obtiene con los tratamientos antivirales actuales. Se reconoce la importancia que sobre la salud pública tiene tal actuación al considerar la alta prevalencia de la hepatitis C en España, con evidentes implicaciones sanitarias, económicas y sociales, considerando el curso clínico de la enfermedad y los riesgos asociados a medio y largo plazo de cirrosis y carcicoma hepático.Telaprevir y Boceprevir encabezan una nueva línea de agentes antivirales frente al virus de la hepatitis C (VHC) basada en la inhibición de las proteasas del VHC implicadas en la activación de las proteínas virales, que evoca un evidente paralelismo farmacológico y terapéutico con inhibidores de la proteasa del VIH, que revolucionaron la terapia del SIDA, permitiendo el desarrollo de las denominadas TARGA (Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad).Ángel Fernández, de MSD, y Martín Sellés, de Janssen, aportaron en sus discursos la emoción de saber que sus corporaciones cuentan con una luz de esperanza en el horizonte de sus nobles gestiones. Seguro.