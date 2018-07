Schuster: 'Italia ha sido superior a Alemania, no todos tienen tanta suerte como España. Creo que durante la Eurocopa, España ha tenido mucha suerte'

LA ‘SUERTE’ DE ESPAÑA

“Italia ha sido superior a Alemania, no todos tienen tanta suerte como España. Creo que durante la Eurocopa, España ha tenido mucha suerte. Si no la tienes no ganas nunca. Es fundamental tener suerte y en anteriores Eurocopas, España no la tenía”.

CRÍTICAS A LOS JUGADORES DEL BAYERN DE MÚNICH

“Los segundones del Bayern de Múnich no se han recuperado de haber sido segundos toda la temporada en todas las competiciones y ese tema mental se ha notado hoy muchísimo. El 1-0 es el momento clave. Lo peor que nos podía pasar era que marcaran primero porque defienden magistralmente. Con el segundo de Italia yo no creía en la remontada. Con Italia no puedes cometer ningún error. Me sorprendió la facilidad de Cassano para colarse entre dos centrales y el error de un veterano como Lahm. Esos errores no se pueden cometer en una Eurocopa”.

ALEMANIA NO TUVO CARÁCTER

“Italia fue superior a Alemaina en todo momento, salvo al principio. Me ha decepcionado muchísimo la falta de carácter de este equipo, algo que siempre ha demostrado Alemania. Alemania tenía la pareja de centrales más joven de la Eurocopa, incluyendo al portero. El equipo en general es muy joven, pero hablo de carácter porque hay jugadores que fallan en sus equipos cuando las cosas están difíciles y también lo demuestran en la selección. Khedira ha durado 45 minutos porque no podía más. Estaba solo y no tenía nadie al lado para apoyarle y en la segunda parte se lo comieron los italianos”.

ITALIA, RIVAL DE ESPAÑA EN LA FINAL

“Hasta a mí me está gustando Italia en esta Eurocopa. También me gustó contra España. España sufrió muchísimo. Además de defender muy bien, Pirlo lo organiza todo y pone el balón donde quiere. Balotelli y Cassano han estado por debajo de lo que pueden hacer, pero el equipo está increíble. Además tienen un buen banquillo con gente como Di Natale. Hacen muy bien su trabajo, también el sucio. Eso sí, ninguna selección puede quitarle la posesión de balón a España. Sucede igual que con el Barcelona…”.