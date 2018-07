Vicente del Bosque confirma en Al Primer toque que renueva con la Selección

RENOVACIÓN

“He renovado como Seleccionador Nacional. He renovado mi contrato con la RFEF”

EUROCOPA

“No me apunto a la teoría de que no ganar la Eurocopa sería un fracaso. Habría que analizarlo todo. Claro que me gustaría tener más tiempo para preparar la Eurocopa, pero no quiero excusas”

DAVID VILLA

“Sabemos que Villa está haciendo un esfuerzo extraordinario. Es muy optimista, pero si va se verá en su momento. Queremos hacer una excepción con Villa, pero la haremos si está en disposición de jugar”

CASILLAS

"Casillas cuenta una historia que no me gusta de cuando dejo de jugar en el Madrid. Ambos tuvimos culpa. Hay cosas que se dicen como broma, pero hay un momento en el que ponerse serio. Los números son objetivos. Están ahí para demostrar lo que es Casillas. Hay algo en nuestro debe por la suplencia de Casillas en aquella Champions. Y también en nuestro haber por todo lo que jugó después"

RAÚL

"¿Raúl? No hemos descartado a nadie. Todos los que tiene ficha federativa pueden venir a la Selección. Le tengo un aprecio especial. Siempre quería más. Era insaciable. Por eso ha logrado todo lo que ha logrado "

TORRES

"Me gustaría que todos los que pueden venir a la Selección, jueguen más. Torres ya juega más. Eso nos viene bien a todos. Vamos a valorarlo"