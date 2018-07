Quini: ‘Villa es mejor que yo, ha superado todas las marcas’

Hablamos con él de su vida futbolística y de cómo llegó a la elite. Fue siete veces pichichi, dos veces en segunda división y cinco veces en primera. Logró dos copas del Rey, una Recopa y una Copa de Liga. Debutó en el Sporting de Gijón, fichó por el Barcelona donde jugó cuatro temporadas, para después regresar al club que le vio debutar, donde acabó retirándose. Nos cuenta cómo llegó a ser jugador profesional, ‘nunca íbamos al colegio, nos íbamos a jugar al fútbol’.

Uno de los momentos emotivos de la noche ha sido cunado hemos recordado con él, y con el ex presidente del Barcelona, José Luis Núñez, cómo fue el secuestro que vivió en el año 1981 cuando militaba en el equipo catalán. El Presidente Núñez estaba dispuesto a depositar el rescate, ‘pero la policía no me dejaba’. 'Recuerdo la liberación y lo emotivo de volver a verle’. Después de 30 años, ‘Quini’ recuerda la fatal historia con una sonrisa, ‘está casi olvidado y no me importa hablar del tema’.

El director de Radioestadio, Javier Ares, también ha querido participar en esa entrevista para recordar algunos episodios de la vida futbolísticas de Quini, como fue la convocatoria de la Selección española cuando jugaba en segunda división.