Nadal en Al Primer Toque

Entrevistamos a Rafa Nadal tras conseguir su octava victoria consecutiva en el torneo de Montecarlo, algo que no ha conseguido hacer nadie ya no sólo en Montecarlo, en ningún torneo. Se muestra satisfecho por el torneo aunque reconoce que Djokovic, su bestia negra en 2011, no estaba en su mejor momento.