Mireia Belmonte: 'Los Juegos Olímpicos han cambiado mi vida'

Juegos de Pekín y Londres

“Los Juegos son especiales para todo el mundo y más si los vives. La verdad es que los primeros fueron una grata experiencia y los segundos fueron ya la culminación de mucho trabajo que tenía detrás… Ha cambiado totalmente mi vida”.

Objetivos cumplidos

“Siempre trabajo con un objetivo, pero en este caso ya teníamos un objetivo y cuando lo realizas pues no te lo esperas y este año he tenido muchas cosas buenas, positivas y por eso me sigo sorprendiendo a mi misma”.

Las dos medallas

“Más o menos los pronósticos que tenía los cumplí. Dije que la primera medalla tenía que bajar un segundo mi marca y fue así; y en la otra, a lo mejor dije dos y bajé cuatro (segundos). Logré conseguí las medallas que es lo importante”.

Vida nueva

“Todo lo que me ha venido es muy nuevo pero se agradece que la gente te salude y te felicite en persona. Me gusta todo eso. Voy a la piscina y la gente se queda un poco parada”.

Techo

“Todavía soy bastante joven y creo que es el principio de muchas cosas que pueden venir más adelante”.

Poca atención de los medios

“Tampoco es así, pero tienen un poco de razón. Solo se centran en nosotros dos semanas y el resto del año estamos un poco olvidados pero bueno… Es difícil competir con otros deportes reyes. Yo espero aportar mi granito de arena para que deportes minoritarios tengan su sitio en los medios de comunicación”.