Jorge Lorenzo: 'Quizás Pedrosa y yo estemos en el nivel más alto de nuestras carreras'

MOMENTO PERSONAL

“Estoy muy bien, no me puedo quejar. Todo me va muy bien tanto en lo personal como en lo profesional y en este momento estoy disfrutando al máximo de mi vida. No creo ni en la mala ni en la buena suerte. Podría pasar que a partir de ahora todo fuese a peor o que incluso fuese a mejor. Lo importante es trabajar al máximo para tener las máximas posibilidades de que vaya todo bien”.

PASADO

“Era un poco más inconsciente cuando empezaba. No sabía tanto los riesgos, lo que me podía acarrear arriesgar demasiado y caerme. Y cuando ya vas por la enésima vez que te lesionas y te haces daño y lo pasas mal, ves las cosas de otra manera. La experiencia te enseña cuando tienes que frenarte un poco para evitar ese error, esa caída. Y lo haces porque no quieres volver a pasar ese momento malo, ese momento de dolor y estar sufriendo”.

DUELO CON PEDROSA

“Podría suceder que algún duelo más vivamos de aquí a final de temporada, es posible. Los dos estamos muy fuertes, quizás estemos en el nivel más alto de nuestras carreras. Las motos son muy parecidas, la Honda va mejor en las rectas y la Yamaha es más estable en las curvas. A nivel general son muy parecidas y posiblemente vivamos duelos así como en Brno, pero espero que se resuelva esta vez a mi favor. Va a ser muy complicado porque Pedrosa está muy fuerte”.

ROSSI

“Yamaha es libre de elegir el piloto que quiere coger. Cuando llegué a MotoGP aprendí mucho de Valentino y se puede seguir aprendiendo de él porque siempre se puede seguir aprendiendo de todos los pilotos y todas las personas. Siempre hay algo que es mejor que tú. Es una gran oportunidad para demostrar que puedo volver a batirle con la misma moto”.

TEMPORADA

“La temporada va muy bien para nosotros. Siempre hemos terminado en las dos primeras posiciones salvo en Holanda que tuve ese incidente con Bautista. Perdí muchos puntos y quizá por eso Pedrosa está muy cerca. Él ha hecho una temporada muy regular casi siempre terminando en el pódium. Es la temporada más constante de Pedrosa. Un poco por Assen y un poco por la constancia de Pedrosa pues ahora mismo nos encontramos con una situación que es buena, porque estamos liderando el Mundial, pero que podría haber sido mejor. Es más interesante para los aficionados que podrán ver un campeonato apretado. Para mí un poco peor porque no tienes esa tranquilidad de liderar el Mundial por 50 o 60 puntos pero creo que tengo la suficiente experiencia para al menos tener opciones de ganar el Campeonato”.