"Cristiano es tan sincero que a veces es ingenuo"

Luca Caioli pasa por Al Primer Toque para hablar sobre Cristiano Ronaldo y nos presenta su libro "Historia de una ambición sin límites", donde muestra la parte más humana de CR7.

Junto a Luca, debatimos si Cristiano necesita ese cariño que pide a la afición y jugadores, o si por el contrario, es un profesional que no necesita eso ya que en ocasiones es egoísta y tiene malos gestos: "No es de extrañar que en Real Madrid se haya "maleducado" al crack portugués". Como ejemplo recordamos junto a Luca, la charla que tuvieron Florentino, Casillas y el propio Cristiano sobre las declaraciones de Sara Carbonero horas antes de un partido importante en la que la presentadora tachaba de egoísta a Ronaldo. Luca cree que Cristinano no es egoista, sino que es así, " quiere ser el protagonista, marcar goles, deslumbrar en el terreno de juego, las caritas y los gestos también los hizo en Inglaterra, y nunca ha cambiado su forma de jugar, es ambicioso desde los 12 años cuando estaba en el Sporting"

Sobre la infancia de Cristiano, Luca nos cuenta cómo sufrió en la adolescencia y cómo se vió en muchas ocasiones sólo. "Su padre tuvo un grave problema de alcoholismo, su hermano tuvo problemas con la droga y era un entorno muy duro, y el impacto de irse sólo a Lisboa a seguir creciendo futbolísticamente hizo que Cristiano lo pasara mal". Por otro lado, también lo pasaba mal en el terreno de juego, ya que su ambición no tenía límites, y sus entrenadores tuvieron un gran problema al educarle futbolísticamente: "Su gran problema en los primeros años era enseñar a Ronaldo que el fútbol es un deporte de equipo"

Hablamos sobre la madre de Cristiano, y el peso que tiene en las decisiones de su hijo. "Su madre tuvo una influencia muy grande para que llegara al Real Madrid" nos cuenta Luca.

También ponemos en la mesa el tema de la sinceridad de Cristiano. "Es tan sincero que puede llegar a ser ingenuo" nos cuenta Luca. Si Cristiano fuera un político, nunca haría esos gestos, esas declaraciones ególatras, y sería mas correcto. Esto podría mejorar su imagen e incluso su juego.

Hablamos sobre el futuro de CR7 en el Real Madrid y Luca es contundente: "Si el Real Madrid no gana títulos peligra la continuidad del portugués"

Y para terminar Luca nos da un titular: "Messi sigue siendo mejor que Cristiano, es el mejor del mundo"