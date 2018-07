Cerezo: ‘No tenemos ninguna intención de vender a Falcao’

El Presidente del Atlético de Madrid cree que ‘se pueden hacer cosas importantes este año’ aunque reconoce que ‘es difícil competir en una Liga como la nuestra’ por el alto nivel que hay. El buen momento que atraviesa el club rojiblanco en Liga, sumado a los títulos de los últimos años, ha hecho que el Atlético se ‘haya olvidado de ser ‘el pupas’’.

Hacía mucho que los rojiblancos no se veía por encima del Real Madrid en la clasificación pero Cerezo ha querido poner los pies en el suelo y afirma que en ‘el fútbol todo son ciclos. No será la última vez que le saquemos 8 puntos al Real Madrid’ y cree que si el equipo consigue mantener esta línea ‘cuando llegue el gran derbi, saldremos con una tranquilidad que no ha habido otros años’.

Sobre una posible renovación de Simeone, Cerezo afirma que ‘no habrá ningún problema’, pero que se verá al final de temporada como se acordó cuando se firmó el contrato.