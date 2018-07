Ignacio González: ‘Se trata de concienciar a la gente de que haga el uso del medicamento cuando sean necesarios’

El Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González ha precisado en La Brújula, explica cuáles han sido las medidas adoptadas a la hora de cobrar un euro por receta. Se trata de ‘una medida disuasoria para conseguir que el uso del medicamento sea más eficiente y más racional’. Explica que ‘los españoles tienen 45 millones de medicamentos en sus domicilios, y el 27% no llegan ni a abrirlos’. Los gastos de farmacia en Madrid ‘son un 15% superior a la media europea y esto provoca una reducción en el coste de la farmacia’.

Ignacio González afirma que cobrar sólo un euro ‘no es para recaudar más, se trata de concienciar a la gente de que haga el uso del medicamento cuando sea indispensable y necesario’, y matiza que ahora se usa un sistema de ‘renta, las personas que tienen recursos económicos, tienen que pagar, y las que no lo tienen, no van a pagar’. Además, a partir de setenta y dos recetas ya no se tendrán que abonar el euro.

Por último ha sido preguntado por su primer mes de Presidente, un mes difícil porque ‘son unas fechas en el que se acumula la decisión más importante del año, la elaboración de presupuestos, con la necesidad de reducir el gasto público ’. Por ello ha querido volver a insistir en que ‘el sistema de financiación es injusto y equivocado con Madrid’ ya que ‘no es razonable que teniendo más riqueza, menos paro y mayor renta per cápita, vea bajar sus ingresos en relación a los demás, pero este es el modelo impuesto por Zapatero y tenemos que hacer ese esfuerzo’.