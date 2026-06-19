19/06/2026

01:18 MIN El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun Más de uno compartir El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun Código copiado









Como cada viernes, el profesor Rodríguez Braun hace en Más de uno el repaso lírico con las entrevistas de la semana.

La semana del fin de la guerra trajo varias incertidumbres,

Para Fernández del precipicio se alejan las muchedumbres.

Nuestra Selección no aleja a la gente, la pone mimosa;

Divididos ante la tortilla, la cebolla y alguna otra cosa,

El fútbol une, aunque la senda mundial es larga y sinuosa.

Largo era el camino, pero Ousman Umar lo recorrió,

De Ghana a España, llegó en patera y su vida mejoró.

Como argentino con vida en España atendí a dos entrevistas.

Laura Ramos de su misteriosa niñera empezó a buscar pistas.

Resultó ser una espía letal, como otros comunistas.

Cómplice del crimen de Trotsky, el hábito no se le había ido,

Con lo que recurrió a un veneno, y se fue su pobre marido.

No pobre fue la infancia de Casciari con el fútbol como hada,

Confía en España, pues el primer partido no cuenta nada.