Carmena pide concentrar el voto para impedir un gobierno de extrema derecha

La alcaldesa de Madrid y candidata a la reelección, Manuela Carmena , ha llamado este viernes, jornada de cierre de la campaña electoral, a que la izquierda concentre el voto porque es "lo único que garantiza que no haya un gobierno de extrema derecha" en la capital.

Así lo ha defendido la candidata de Más Madrid en declaraciones a los periodistas tras mantener una reunión con los secretarios generales de CCOO y de UGT en Madrid, Jaime Cedrún y Luis Miguel López Reillo, respectivamente.

Preguntada sobre la petición de voto a Carlos Sánchez Mato hecha por Pablo Iglesias, quien ha señalado que Carmena ganará "pase lo que pase" y que es IU-Madrid en Pie el que lo tiene "más difícil", Carmena ha dicho que no tiene "conocimiento" de esas declaraciones, hechas en una entrevista con la Agencia Efe.

Pero, ha advertido a quienes dudan entre ambas papeletas que si no se concentra el "voto" puede volver la derecha al Consistorio, por lo que "la unión del voto" es la única garantía de que no pase como en Andalucía, donde Carmena ha lamentado que la Junta no renueve a trabajadores de las unidades de valoración de violencia de género.

Por eso, pide "confianza" a quienes "se sitúan en una izquierda más radical" y "piensan que era necesario que el Ayuntamiento hubiera avanzado más en el terreno de los derechos sociales".

"En los cuatro años tenemos muy claro que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano y en los cuatro siguientes todavía vamos a hacer mucho más, pero que no vuelva la extrema derecha, eso es lo más importante", ha agregado Carmena.

La regidora cree que Madrid en Pie podría no alcanzar el 5 % de votos necesario para lograr representación en el Consistorio, ya que aunque no es "socióloga" ni politóloga es "lo que dicen todos".

Y advierte que "lo peor que puede ocurrir en democracia" es que "por matices se evite lo más importante", por lo que pide reflexionar sobre que, a veces, "lo mejor es enemigo de lo bueno".