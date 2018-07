Rita Maestre descarta pronunciarse sobre la situación de Ramón Espinar

Preguntada por los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Rita Maestre ha descartado en tres ocasiones pronunciarse sobre la operación con la que Ramón Espinar -próximo al secretario general, Pablo Iglesias- habría ganado 20.000 euros.

El dirigente de Podemos se remontó ayer a diez años atrás para explicar que pidió un crédito familiar para poner la entrada de la compra de una vivienda en Alcobendas, que vendió tiempo más tarde al no poder hacerse cargo de la hipoteca.

El senador se declaró ayer además "profundamente dolido" por una información inexacta y denunció que "determinados intereses", sin precisar cuáles, buscan debilitarle en el proceso de primarias para designar al nuevo líder de Podemos en la Comunidad de Madrid, cargo que pretende en pugna con una candidatura que abandera Rita Maestre.

"Sigo repitiendo lo que he respondido ya a dos preguntas. Yo creo que nos lo podemos ahorrar para las siguientes si alguien más las tiene. No es este el lugar para responder las informaciones sobre Podemos. No lo ha sido nunca, no lo he hecho nunca y hoy tampoco", ha respondido Rita Maestre alegando la necesidad de respetar la institución.

Maestre ha respondido de este modo a la tercera redactora que le ha preguntado por Ramón Espinar, en concreto si compartía las declaraciones de José Manuel López, portavoz en la Asamblea y miembro de la candidatura de Rita Maestre, que ha afirmado hoy que el caso "perjudica mucho" a la formación.