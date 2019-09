En el país vecino el examen se llama BAC y tiene 200 años de historia: lo puso en marcha Napoléon e incluye pruebas escritas y orales. En Francia no hay notas de cortes y las Universidades no eligen en función de una mejor trayectoria escolar: con un 10 sobre 20 en los exámenes es suficiente para entrar en la universidad. A día de hoy, un 90% de los que se presenta lo aprueban pero eso no asegura que después todos puedan cursar los estudios deseados ni que todos vayan a terminar la carrera elegida y se empieza a hablar de reformas y modificaciones que no están gustando a los alumnos.